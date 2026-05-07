Aparecieron chats en donde Adorni quiso interferir en el testimonio del arquitecto que hizo las reformas

En el marco de la investigación por presuntas irregularidades patrimoniales que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que también sacude al Gobierno Nacional, surgieron presuntas conversaciones con el contratista Matías Tabar que complicarían al funcionario.

"Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado", le habría dicho el funcionario libertario al contratista en un presunto intercambio que habrían tenido antes de su declaración como testigo, según reveló el medio A24.

En otro momento de la conversación difundida, el jefe de Gabinete agregó: "Bueno, habíamos quedado que si necesitabas mi ayuda", insistiendo en su ofrecimiento ante la respuesta de Tabar indicando que se le había recomendado cortar por completo el contacto entre ambos.

"Mirá, te quería contar que hablé con gente que me aconsejó que no tenemos que tener ninguna comunicación entre nosotros. Manu, te agradezco. Nosotros vamos a contar toda la verdad", habría sostenido el contratista en diálogo con Adorni poco antes de realizar su declaración.

La Agencia Noticias Argentinas indicó posteriormente que las conversaciones difundidas ocurrieron al mismo tiempo en el que se dieron los avances sobre la investigación al jefe de Gabinete por presuntas irregularidades en torno a su patrimonio y operaciones inmobiliarias.

Adorni actualmente es investigado por varios expedientes en curso, entre ellos por la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito como así también de una casa, y posteriores remodelaciones, en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Las operaciones inmobiliarias puestas bajo la lupa se sumaron a viajes y movimientos financieros que levantaron las alarmas por presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, lo que derivó en una ampliación de la investigación, con declaración de testigos y medidas judiciales buscando reconstruir el caso.

Informes recientes indicarían que el patrimonio del funcionario estaría compuesto por cifras significativas entre gastos y deudas, motivo por el que se encuentra siendo investigado. En este contexto, la causa está en una etapa de recolección de pruebas y testimonios, por lo que podrían producirse nuevas citaciones y medidas en los próximos días.