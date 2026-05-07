La AFA hizo gestiones para que Nicolás Otamendi no se pierda el debut del Mundial

A través de su presidente, Claudio Fabián Tapia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó gestiones ante la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda estar en el debut del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El zaguero fue expulsado del partido ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y debe cumplir una fecha de suspensión.

“La Asociación del Fútbol Argentino mediante su Presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión ante la Selección de Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la CONMEBOL”, informó el sitio oficial de la AFA.

“Asimismo, cabe señalar la importancia y el acompañamiento del Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, ante el Bureau tanto por nuestro jugador, como así también el futbolista de Ecuador, Moisés Caicedo”, agregó en un escueto comunicado.

Cabe recordar que el defensor central de 38 años fue expulsado ante Ecuador (derrota por 1 a 0) tras un cruce con Enner Valencia, el autor del único gol del partido –de penal– y le dieron una fecha de suspensión. Por reglamento, debería cumplir su sanción ante Argelia, el 16 de junio en Kansas, por la primera fecha del Grupo J.