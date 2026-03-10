Germán de los Santos: "Las bandas usan a los niños como si fueran personas intercambiables y fungibles"

El periodista Germán de los Santos lanzó su nuevo libro Niños sicarios y otras historias del negocio narco, donde desarrolla la problemática de los chicos que son utilizados por las bandas narco de Rosario para cometer delitos violentos. En la entrevista con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza), profundizó en el crudo fenómeno del reclutamiento de menores por parte de bandas criminales en Rosario, un escenario que, según sus palabras, marcó un "antes y un después en la historia criminal" de la ciudad tras la ola de violencia de marzo de 2024.

De los Santos explicó que su investigación se centró en cómo las organizaciones delictivas operan con total desprecio por la vida de los jóvenes que reclutan: «Las bandas criminales reclutan a menores, los usan como si fueran personas intercambiables, fungibles y que muchas veces esos chicos después terminan asesinados por las propias bandas que consideran que después del crimen o del ataque a balazos que le encargan, no sirven más”.

El mito del consumo y la búsqueda de pertenencia

Uno de los puntos más destacados por el periodista fue el perfil de los jóvenes atacantes, desmitificando que el consumo de estupefacientes sea el único motor de la violencia. Al referirse al caso del playero Bruno Busanich, asesinado por un joven de 15 años, señaló: “Ese chico no había tomado nunca droga. Iba a la escuela, tenía una familia. Había otra cuestión que era esto de la pertenencia, de pertenecer, de la aspiración de pertenecer a una banda criminal, que eso hoy muchas veces te da un lugar en este mundo para esos pibes”.

Esta búsqueda de identidad se ve potenciada por un cambio en los valores dentro de los barrios más vulnerables. “Lo aspiracional en el barrio no es llegar a la universidad, sino es convertirse en un tipo al que la gente le tiene miedo y ese es el que tiene mayor peso y relevancia en el barrio. El muchacho que va a laburar, que vuelve de la obra con las manos manchadas de cal, le dicen ‘el gil’. El que tiene prestigio es el que pudo acumular guita para comprarse un auto, una moto, y es el exitoso, el malo, el criminal”.

Un Estado ausente y el drama de la infancia

El periodista fue crítico con el rol del Estado y las discusiones legislativas actuales, como la baja de la edad de imputabilidad. Según De los Santos, el Estado ha retrocedido no solo en presencia física, sino también en lo simbólico. “Estamos discutiendo la edad, si 14 o 16, pero la vida de estos pibes empieza incluso antes. El Estado da vueltas con su propia burocracia y nunca llega, y el propio Estado admite que fracasó”.

Para ilustrar la gravedad de la situación, relató la historia de una niña de ocho años que vive en un búnker y ya se prepara para la violencia extrema: “Esta nena fabrica una especie de facas o de punzones porque sabe que la van a venir a matar. Con eso ella ve que se puede defender y puede matar a quien la viene a asesinar. Si alguien a los ocho años piensa que va a morir, es muy difícil después remontar eso”.

El libro Niños, editado por Sudamericana, ya se encuentra disponible en librerías y busca poner el foco en una problemática donde los menores son, al mismo tiempo, víctimas y victimarios de un sistema despiadado.