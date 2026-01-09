Colón convocó a un fin de semana de movilización “en defensa del río Uruguay”

La convocatoria incluye una marcha y una caravana, con recorridos y horarios definidos, invitando a la comunidad a participar de manera pacífica, responsable y organizada.

Durante el próximo fin de semana se desarrollarán en Colón dos jornadas de movilización ciudadana en defensa del río Uruguay, “un recurso natural compartido con la ciudad de Paysandú y eje central del desarrollo ambiental, social y turístico de toda la región”, se expresó en la convocatoria.

Las actividades se enmarcan en el contexto de la creciente preocupación generada por el proyecto de instalación de una megaplanta industrial de combustibles sintéticos en Uruguay, frente a las costas de Colón, y buscan fortalecer “la concientización ambiental, la participación ciudadana y el acompañamiento a las gestiones institucionales que se vienen realizando”.

En este sentido, la posible localización de un emprendimiento industrial de gran escala a escasos kilómetros del ejido urbano de Colón ha generado inquietudes vinculadas al uso intensivo del agua del río, al impacto paisajístico, ambiental y socioeconómico, y a la compatibilidad de este tipo de proyectos con un modelo de desarrollo basado en el turismo, la naturaleza y el bienestar comunitario.

Antecedentes y aprendizaje

Desde el municipio colonense, se remarca la importancia de aprender de experiencias pasadas en la cuenca del río Uruguay, como fue el conflicto generado por la instalación de la pastera ex Botnia, que dejó “consecuencias sociales y diplomáticas prolongadas”. En ese marco, se sostiene la necesidad de “anticiparse, promover el diálogo binacional y exigir estudios ambientales rigurosos y decisiones responsables”.

Asimismo, destacan el trabajo para llevar adelante “gestiones ante organismos provinciales, nacionales y binacionales, impulsando estudios técnicos, líneas de base ambiental y propuestas de relocalización del proyecto, con el objetivo de proteger el río y el desarrollo preexistente de la ciudad”.

Cronograma de actividades

Sábado 10 de enero

Salida: Rotonda Bajo Termas

Destino: Plaza Washington

Convocatoria: 19 horas.

Domingo 11 de enero

Salida: Plaza Washington

Actividad: Caravana al Puente Internacional

Convocatoria: 18 horas.

Fuente: APF y Municipalidad de Colón