Gualeguaychú: descuento especial para acceder al sector VIP este sábado 10 de enero en el Carnaval del País

Las boleterías el Corsódromo de Gualeguaychú permanecerán abiertas hoy hasta las 21 y mañana sábado desde las 9 en horario corrido hasta la finalización del espectáculo.

La segunda noche del Carnaval del País 2026 que se vive en Gualeguaychú y que está prevista para mañana sábado 10 de enero, llega con importantes beneficios. La Comisión Directiva anunció un descuento especial válido para los residentes del Departamento Gualeguaychú que deseen disfrutar del espectáculo desde el sector VIP este sábado 10 de enero.

El beneficio aplica a todas las ubicaciones del sector VIP, sin importar la fila elegida, y permite una mejora accesible para grupos de cuatro personas –ya que las mesas VIP están diseñadas para ese número–. Para acceder a esta promoción, los interesados deben concurrir de manera presencial a la boletería del Corsódromo con DNI en mano y presentar cuatro entradas para la noche del sábado 10. Estas deben ser entradas ya adquiridas previamente o incluso de cortesía. Al entregarlas, se recibirán las ubicaciones en el sector VIP y se abonará únicamente la diferencia correspondiente, con el descuento aplicado.

Los horarios para realizar el trámite son:

-Viernes 9 de enero: hasta las 21 horas.

-Sábado 10 de enero: desde las 9 en horario corrido, hasta la finalización del espectáculo.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a una de las zonas más exclusivas del Corsódromo, desde donde se puede apreciar el deslumbrante paso de las comparsas Papelitos, Marí Marí, Ara Yeví y O'Bahía, con sus imponentes carrozas, batucadas y vestuarios llenos de brillo.

Este sábado 10 sigue la Fiesta Nacional Carnaval del País

La segunda noche de la Fiesta Nacional Carnaval del País se vivirá mañana sábado 10 de enero.

El orden de salida de las comparsas será el siguiente, respetando el tradicional sistema de rotación: Ará Yeví (Club Tiro Federal y a cargo de Guillermo Carabajal), Marí Marí (Club Central Entrerriano y bajo la dirección de Gregorio Farina), O’ Bahía (Club de Pescadores, dirigida por Adrián Butteri) y Papelitos (Club Juventud Unidad y dirigida por Juane Villagra).

¿Qué pasa si llueve?

El Carnaval del País cuenta con un protocolo de Contingencias Climáticas pensado para tales situaciones. El mismo está disponible en el sitio digital oficial del espectáculo y puede ser descargado desde allí.

Este Protocolo tiene como objetivo central que la Organización del Carnaval del País, como espectáculo a cielo abierto que es, afronte la resolución de las emergencias que puedan generar las amenazas del clima en un marco de certidumbre y previsibilidad para el espectador, privilegiando antes que cualquier otra cosa la seguridad de integrantes, colaboradores, trabajadores y público en general; y custodiando también el patrimonio de cada uno de los Clubes participantes. La interpretación del Protocolo deberá ajustarse, siempre, a la fidelidad con estos principios, de acuerdo a lo comunicado en su momento por el área de Prensa del Carnaval.

Reglas

1) En el supuesto de amenaza de lluvia, el horario tope para decidir la realización o suspensión del espectáculo se establece a las 21:00 horas del día del Evento.

2) Una vez iniciado el desfile no se suspenderá por lluvia.

3) Con el fin de garantizar la reconocida calidad del Carnaval del País, el desfile será puntuable en todos los casos en el que el mismo inicie.

4) El importe de las entradas y ubicaciones no será reembolsable.

5) Esta consigna deberá ser comunicada a los interesados por todos los medios disponibles, atento que el Carnaval del País es un espectáculo a cielo abierto que, si bien está sujeto a las inclemencias del tiempo, puede contemplar la reprogramación para fechas restantes.

6) En los casos que el Evento se suspenda en virtud de los casos indicados en los puntos 1)-lluvia al inicio-y 2)-amenaza de lluvia-, el espectáculo será reprogramado en todos los casos para el día domingo siguiente; con la única excepción de los días domingo y lunes del feriado de carnaval, ya que en el primer caso el espectáculo será reprogramado para el día lunes siguiente, y en el segundo caso para el día sábado siguiente.

7) En los casos que acreditadamente el espectador no pueda concurrir el día domingo siguiente, podrá reprogramar las entradas y ubicaciones que tenga en su poder cualquier otra noche de carnaval -prefijadas o a prefijarse-; siempre teniendo en cuenta las disponibilidades existentes.

La reprogramación no generará costo alguno a quien la solicite, aun cuando la noche elegida fuere de mayor valor.