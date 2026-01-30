Aplicaron 120 días de prisión preventiva al joven que mató a su padre en una isla del Pre Delta de Diamante

Luis Berón, de 22 años y acusado del parricidio de su padre, Luis “Quique” Berón, se abstuvo de declarar este viernes ante la fiscal Camila Calgaro. En ese marco, la Justicia dictó 120 días de prisión preventiva, que el acusado cumplirá al menos por 30 días en Diamante, para luego establecerse un eventual traslado. La carátula formal es por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y criminis causae en concurso ideal con robo calificado por arma de fuego tentado y amenazas calificadas en concurso real”.

El sospechoso está alojado en una celda de la Jefatura Departamental de Policía desde el jueves a la noche, consignó Ahora. El joven llegó trasladado desde San Lorenzo, Santa Fe, de donde es oriundo y fue atrapado el miércoles por la tarde.

Por otro lado, Los restos de Luis “Quique” Berón, víctima del hecho, siguen siendo intensamente buscados en el Río Paraná. El hombre de 53 años cayó al agua tras un escopetazo efectuado por su hijo, pero aún no ha sido localizado. Hoy, vehículos anfibios de la Prefectura Naval rastrillan el río con el objeto de hacerse del cuerpo del puestero.

El crimen se remonta a la tarde del martes en la zona conocida como Puesto 3 (kilómetro 363). Hasta el momento, la Policía de Entre Ríos coordinó un despliegue que incluyó buzos de búsqueda y rescate policial; uso de drones para rastreo aéreo en zonas de difícil acceso y equipos especializados en terreno insular. Pese a los esfuerzos, el cuerpo aún no ha sido encontrado. El impacto del disparo de escopeta lo hizo caer al agua y la corriente lo habría arrastrado de inmediato, dificultando su hallazgo.

Fuente: Ahora.