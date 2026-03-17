Una comuna del departamento La Paz decidió “cerrar por falta de fondos”

La Comuna La Providencia, Alcaraz Norte y Sur (departamento La Paz) informó en la mañana de este martes su cierre por “falta de fondos”.

“Se informa a la población que la comuna esta semana permanecerá cerrada debido a la imposibilidad de sostener los servicios, ya que desde que comenzó 2026 estamos sin fondos. Esperamos sepan comprender la situación”, anunciaron en sus redes sociales.

El Entre Ríos difundió la noticia este martes. El comunicado oficial lleva la firma del presidente comunal, Edgardo Schneider. El miércoles 11 de marzo, Schneider mantuvo una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio para plantearle “la necesidad de que se apruebe con celeridad el presupuesto, debido a que nos encontramos trabajando sin fondos y acumulando deudas, sin poder brindar los servicios a la comunidad”.