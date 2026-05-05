Hubo un encuentro de militantes y dirigentes en el barrio Gaucho Rivero, por el Día del Trabajador

El dirigente paranaense del espacio Compromiso, Ricardo Gutiérrez, participó de un encuentro por el Día del Trabajador, el 1° de Mayo pasado. Estuvo en el barrio Gaucho Rivero de Paraná.

“Nos reunimos con quienes integran Compromiso, nuestro espacio político y social, con una misma convicción: seguir trabajando por una ciudad y una provincia mejores”, afirmó. “El trabajo se honra estando presentes en los barrios, escuchando y acompañando a quienes todos los días hacen un esfuerzo para salir adelante, especialmente en momentos donde es fundamental estar cerca y acompañar”, dijo.

Luego, señaló: “Desde 2021 acompañamos a Rogelio Frigerio en la construcción de una nueva etapa para Entre Ríos, y hoy seguimos comprometidos con esa transformación basada en el orden, la modernización y una gestión que cuida cada peso y lo invierte donde corresponde. Quedan desafíos importantes por delante: continuar mejorando rutas, hospitales y escuelas, y seguir respaldando a los sectores productivos que generan empleo genuino”, dijo.

Por último, aseguró: “Desde Compromiso vamos a seguir caminando cada barrio, defendiendo la cultura del esfuerzo, porque donde hay trabajo hay dignidad y donde hay compromiso, hay futuro”.