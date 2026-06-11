Pese al descenso, Atenas de Córdoba seguirá en la Liga Nacional de Básquet

Atenas de Córdoba seguirá en la LNB por la compra de la plaza a Obras Básket.

Atenas de Córdoba continuará jugando en la Liga Nacional de Básquetbol, pese a haber perdido la categoría en la cancha. El Griego conservará su sitial luego de una serie de definiciones institucionales que le permitieron mantener su plaza en la máxima competencia del país: le compró la plaza a Obras Basket.

El histórico conjunto cordobés había descendido deportivamente tras una temporada complicada, pero finalmente logró sostener su lugar en la Liga Nacional a partir de una reconfiguración del mapa de participantes para la próxima edición del torneo.

La situación se produjo luego de que se concretaran movimientos administrativos y económicos entre distintas instituciones, lo que derivó en la disponibilidad de una plaza que terminó beneficiando a Atenas, uno de los clubes más emblemáticos del básquet argentino.

De esta manera, la entidad cordobesa evitará disputar la próxima temporada en la Liga Argentina de Básquet y continuará formando parte de la elite del básquet nacional, una noticia que fue recibida con alivio por dirigentes, jugadores e hinchas.

Atenas es el club más ganador en la historia de la Liga Nacional, con múltiples títulos obtenidos desde la creación del certamen, y su permanencia representa también un fuerte impacto para la competencia por su peso histórico y convocatoria.

La institución había atravesado meses de incertidumbre luego de consumarse el descenso deportivo, pero las gestiones realizadas permitieron encontrar una alternativa para conservar la plaza y seguir compitiendo al máximo nivel.

Ahora, el desafío para el conjunto cordobés será reestructurar su proyecto deportivo con el objetivo de evitar volver a comprometer su permanencia y recuperar el protagonismo que supo tener durante gran parte de su historia.

Con esta resolución, Atenas seguirá siendo parte de la próxima Liga Nacional y buscará iniciar una nueva etapa en la que intentará dejar atrás una de las temporadas más difíciles de los últimos años.