Estudiantes perdió en su estreno en el Torneo del Interior

Estudiantes pisó el ingoal visitante repetidas veces, pero no pudo quedarse con la victoria.

Este sábado, el Club Atlético Estudiantes de Paraná dio su primer paso en el Torneo del Interior "A" 2026. En el marco de la Zona 2, el conjunto paranaense se midió con Tala RC de Córdoba.

El partido, que contó con el arbitraje de Juan Zubieta, se disputó en la sede del Parque Urquiza perteneciente al conjunto paranaense.

Y el CAE buscó ser protagonista. Es así que durante el primer tiempo consiguió pisar el ingoal visitante por medio de Augusto Perren y Santo Lescano para un parcial de 21-17 al cabo de los primeros 40 minutos.

En la segunda mitad del juego fue más dañino el ataque del conjunto visitante, que se impuso finalmente por 34-26. El try del Albinegro en esta etapa fue anotado por Franco Vartorelli.

El elenco que inició el partido dirigido por Pedro Fontanetto contó con: Valentín Haiek, Francisco Floreán, Tomás Bertot; Lisandro Uranga, Facundo Ferrer; Augusto Senger, Franco Vartorelli, Álvaro Ferreyra; Juan Lescano, Máximo Cañas; Augusto Perren, Juan Cubasso, Santo Lescano, Emilio Faggi y Tomás Ferreyra.

Para la revancha habrá que esperar. Estudiantes volverá a jugar recién el 25 de abril frente a Curne en condición de visitante. Tala RC, por su parte, se medirá con Urú Curé.

Antes tendrá actividad por el Torneo Regional del Litoral, en el que comenzó con victoria frente al Paraná Rowing Club.