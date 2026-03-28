Patronato confirmó la lista de convocados para recibir a Colón

El defensor Nicolás Mendoza es la principal novedad de la convocatoria.

En la noche de este sábado, Patronato informó su lista de convocados para el dueño ante Colón de Santa Fe por la séptima fecha de la Primera Nacional.

El partido será este domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y contará con el arbitraje de Daniel Zamora.

La confirmación llegó a través de los canales oficiales del club, que informaron la decisión tomada por el cuerpo técnico de Rubén Forestello.

La principal novedad de la convocatoria pasa por la elección de Nicolás Mendoza entre los citados. El defensor de 20 años fue parte del Selectivo que obtuvo la Copa Túnel Subfluvial y además registra pasos por Atlético Paraná y Arsenal de Viale.

Además de su buen rendimiento en el Club que le permitió firmar su primer contrato profesional en 2025, su presencia responde a las lesiones de Gabriel y Facundo Díaz y Fernando Evangelista, bajas para el próximo encuentro. Con él, Forestello tendrá una variante más para jugar en el fondo.

La lista completa de compone por:

-Arqueros: Alan Sosa y Matías Caballero.

-Defensores: Juan Salas, Franco Meritello, Facundo Heredia, Fernando Moreyra, Santiago Piccioni, Maximiliano Rueda, Nicolás Mendoza y Nahuel Genez.

-Mediocampistas: Augusto Picco, Federico Bravo, Agustín Araujo, Marcos Enrique, Valentín Pereyra y Brandon Cortés.

-Delanteros: Franco Soldando, Hernán Rivero, Renzo Reynaga y Tomás Attis.

Con ellos, Forestello planea confirmar un equipo capaz de dar un segundo paso hacia la recuperación luego de lo que significó la victoria ante Colegiales por 2-0, la primera del torneo.