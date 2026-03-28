Atlético Paraná se consagró supercampeón de la Liga Paranaense

El duelo entre los dos equipos que comandaron el fútbol paranaense acabó en manos del "Gato".

Este sábado se disputó la final de vuelta entre Atlético Paraná y Neuquen por la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol. En 2025 ambos equipos fueron campeones, motivo por el que se encontraron en esta definición que debía consagrar al ganador entre los ganadores del último año.

En el partido de ida igualaron 2-2 en el estadio del Pingüino, por lo que la vuelta se disputó en el estadio Pedro Mutio. Hubo que esperar más de la cuenta para este cotejo, ya que debía jugarse la semana pasada, pero el mal tiempo provocó su postergación para esta nueva fecha.

En esta segunda final se impuso Atlético Paraná por 2-1 con dos tantos de Francisco Giaccio; mientras que el descuento del conjunto visitante lo anotó Julián Gutiérrez.

El primero de Giaccio llegó luego de una pelota suelta en el área chica tras un centro desde la izquierda. El futbolista del Gato tuvo que empujar el balón entre muchas piernas rivales y compañeras para el 1-0.

El segundo llegó apenas cinco minutos después, producto de un avance por la derecha que terminó con la definición de Giaccio por encima del arquero visitante. Cuando la defensa intentó rechazar la definición que se desvió en el guardameta, la pelota ya había ingresado.

Ya en el segundo tiempo, Julián Gutiérrez anotó el descuento para Neuquen luego de un pase filtrado por el costado izquierdo que encontró su anticipo a la defensa del Rojiblanco. El balón superó al arquero del local y se metió en el fondo de la red. Aunque el Pingüino empujó, el tiempo ya no le bastó.

Fue 2-1 el triunfo de Paraná que se impuso en el global por 4-3 y de esta manera se consagró campeón del último torneo de 2025, aquel que reunió a los dos campeones de la pasada temporada.