Matías Rossi se quedó con la pole del Turismo Carretera

El Misil fue el mejor de la clasificación y se quedó con la pole.

Este sábado se desarrolló el grueso de la actividad correspondiente a la tercera fecha del Turismo Carretera.

En el autódromo de Neuquén, los pilotos de la principal categoría del automovilismo nacional salieron a buscar el mejor registro posible rumbo a las series y final del domingo.

En ese marco, fue Matías Rossi la principal referencia. El experimentado piloto nacido en Del Viso dominó el segundo entrenamiento y fue el más rápido de la clasificación.

El piloto de Toyota obtuvo un tiempo de un minuto, 27 segundos y 35 milésimas que nadie consiguió superar durante el desarrollo de la prueba. Así se quedó con la 40ª clasificación de su carrera, siendo el que más veces se impuso en esta parte del fin de semana (lo sigue Mariano Werner con 32).

Al piloto de Del Viso lo siguieron Juan De Benedictis y Cristian Ledesma. El de Ford quedó a 174 milésimas, mientras que el de Chevrolet completó su giro más rápido a 178 milésimas del tiempo de Rossi. De esta manera, el podio de la clasificación fue multimarca: Toyota, Ford y Chevrolet.

Werner, que fue el mejor entrerriano, acabó algo relegado: clasificó en el 28° lugar. Un poco más atrás que el paranaense apareció el uruguayense Nicolás Bonelli, que terminó 32°.

Este domingo, las series comenzarán a desarrollarse a partir de las 10; mientras que el inicio de la final, ya con la grilla definitiva, será a las 13.45.