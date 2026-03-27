“El caso Julia” se presenta este sábado en Casa Boulevard

La obra teatral El caso Julia continúa su recorrido por la provincia y este sábado 28 tendrá su presentación en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis. La función será a las 21 y las reservas pueden realizarse de manera anticipada debido a la capacidad limitada de la sala, al 343 4657010.

Se trata de una coproducción del Espacio Cultural Pueblo Viejo junto a un elenco integrado por artistas de distintas ciudades, que propone una trama atravesada por tensiones, secretos y vínculos en conflicto. La historia se sitúa en un camarín teatral, donde el pasado irrumpe en el presente y altera las relaciones entre los personajes.

Con dramaturgia de Paula Tabachnik y dirección compartida junto a Gustavo Bendersky, la obra pone el foco en problemáticas vinculadas a los abusos de género y las dinámicas de poder, construyendo un relato de tono melodramático y emocional que interpela al espectador.

El elenco está conformado por Melina Forte, Marta Cot, Valentín Abuaf y el propio Bendersky, en una propuesta que combina actuación, tensión narrativa y reflexión social.

Luego de presentaciones en otros puntos de la provincia, la llegada a Paraná marca una nueva instancia de circulación para esta obra que aborda, desde la escena, temas urgentes y actuales.