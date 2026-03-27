Paro docente: desde CGE se informó una adhesión de apenas 30% y se sostuvo que fue normal el dictado de clases

Según el relevamiento oficial del Consejo General de Educación (CGE), el 70 por ciento de los docentes entrerrianos asistió este viernes a sus lugares de trabajo.

"Este nivel de presentismo permitió el normal desarrollo de clases en la mayoría de los establecimientos educativos de la provincia, garantizando el derecho de los estudiantes a aprender y brindando previsibilidad a las familias entrerrianas", se indicó en un comunicado de prensa.

En este marco, se recordó que el pasado viernes 20 de marzo el gobierno provincial abonó, por complementaria, el incremento salarial ofrecido al sector docente.

Días atrás, se ratificó la aplicación de los descuentos correspondientes a los días no trabajados.