ATE advirtió que “la brutal crisis en salud mental debe abordarse con criterios científicos y recursos”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se pronunció sobre el uso de IA para responder a la demanda en salud mental y recordó que viene planteando la mejora y reconocimiento de las condiciones laborales de los trabajadores del Estado en esa área.

En el caso puntual de los trabajadores de Salud Mental, se informó que “se han mantenido diversas reuniones institucionales con autoridades de la cartera, advirtiendo el crecimiento de la demanda en el sector público a raíz de las pésimas condiciones sociales y económicas. En consecuencia, se solicitó el reforzamiento de los equipos profesionales, pero la respuesta ha sido nula”.

En un comunicado, los trabajadores recordaron que: “Solicitamos reconocimiento institucional de la guardia del hospital escuela que funciona 24hs los 365 del año con personal de enfermería afectado de otros sectores. Sin respuesta. Solicitamos el sostenimiento de la única casa de medio camino en la provincia. La respuesta fue el traslado de la misma a una institución alejada de la ciudad. Solicitamos el reconocimiento del sector de celaduría del Hospital Escuela de Salud Mental HESM como sector crítico para sostener un equipo estable, no hubo respuesta. Solicitamos el llamado a concurso para ocupar cargos de los profesionales de la salud. Sin respuesta”.

Asimismo, se informó que “ATE como miembro del consejo consultivo honorario de salud mental, solicitó en reiteradas ocasiones la puesta en funcionamiento de la mesa interministerial de salud mental, tal como marca la Ley 26657, con la intención de abordar la problemática de manera integral”.

“En este sentido tomamos conocimiento de que tres Ministerios se reúnen para crear una aplicación de inteligencia artificial para responder a la demanda de los usuarios del sistema público de Salud Mental. Desde dicho consejo no hemos recibido ni elevado ninguna consulta o aporte en línea con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo”, advirtieron.

En síntesis, consideraron que “la brutal crisis en salud mental que atraviesa nuestra provincia debe abordarse con criterios científicos, con el asesoramiento de las organizaciones profesionales y con la inversión de recursos humanos y presupuestarios a los equipos de trabajadores que día a día sostienen en cada efector el sistema de salud”.

“Crear una IA como respuesta a estas demandas evidencia la decisión de no poner los recursos en dónde hacen falta”, concluyeron.