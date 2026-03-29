Ante Colón, Patronato buscará su segunda victoria consecutiva

Patronato viene de festejar como local y buscará repetir en su duelo de este domingo.

Este domingo se producirá una importante cita en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Desde las 16, Patronato recibirá a Colón de Santa Fe en un encuentro válido por la séptima fecha del torneo de la Primera Nacional. Se trata de un duelo interzonal, ya que ambos equipos forman parte de diferentes zonas: el Sabalero está en la Zona A y el Patrón en la Zona B.

El juez del encuentro será Daniel Zamora, acompañado por los asistentes Marcelo Errante y Sebastián Pumetti. El cuarto árbitro para este encuentro será Mariano Negrete. El partido tendrá la novedad de contar con público neutral: 1.500 entradas fueron puestas a la venta para el acceso a la tribuna que da hacia calle Ayacucho.

Patronato llega a este partido luego de obtener su primera victoria del torneo. Fue en condición de local que derrotó a Colegiales por 2-0 y así llegó a los cinco puntos, con los que se ubica en la 14ª posición de su grupo. En ese partido perdió a Fernando Evangelista, que sufrió un golpe que lo relegó de esta convocatoria.

Con ese cambio obligado, la primera novedad fue el ingreso de Santiago Piccioni, que jugó los últimos minutos del duelo ante el Cole y podría ser de la partida este domingo si es que Rubén Forestello lo decide de esta manera. Además, apareció Nicolás Mendoza en la convocatoria por primera vez para ser una opción más en defensa.

En el mediocampo, la duda pasa por la presencia de Agustín Araujo como titular o la aparición de Brandon Cortés, de buen ingreso ante Colegiales. Arriba parece estar más clara la dupla entre Franco Soldano y Renzo Reynaga.

De ser así, el equipo iría con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Marcos Enrique, Federico Bravo, Brandon Cortés; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

En el banco esperarían por su posibilidad Matías Caballero, Juan Salas, Nicolás Mendoza, Nahuel Genez, Augusto Picco, Valentín Pereyra, Hernán Rivero y Tomás Attis.

Frente al Patrón estará un equipo que viene de perder por 3-1 ante San Telmo en condición de visitante, resultado que los dejó en la séptima posición con ocho puntos, a tres de los líderes Morón y Racing de Córdoba.

Ezequiel Medrán podría introducir variantes en el equipo. Inicialmente serían dos: las apariciones de Leandro Allende y Matías Muñoz en los lugares de Facundo Castet y Lucas Cano. Estos cambios modificarían el esquema, pasando a jugar con un 4-1-4-1.

Si esto se confirma, el equipo visitante saltaría a la cancha con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Matías Muñoz; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio, Ignacio Lagos; Alan Bonansea.

Tres ex Patronato conformarían el equipo titular del Sabalero: Budiño, Marcioni y Bonansea. Entre los hinchas del Patrón estará el firme deseo de que ninguno cumpla con la tradicional ley del ex.