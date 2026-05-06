Con una queja ante la Corte, el Gobierno pide que le revoquen a Cristina Kirchner la pensión de privilegio

Decidida a evitar que la expresidente Cristina Kirchner siga cobrando la pensión por viudez de su antecesor Néstor Kirchner, la ANSES presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se revoque la medida cautelar que la semana anterior dictó la Cámara Federal de la Seguridad Social para reestablecer ese pago que había sido suspendido por el Gobierno de Javier Milei.

El Ministerio de Capital Humano aseguró esta tarde que a través de la ANSES "agotará todas las instancias judiciales para impedir" que la ex presidente "perciba dichas asignaciones por tratarse de una persona condenada en sede penal por delitos contra la Administración Pública".

Además, señaló que había "múltiples razones legales que fundamentan el recurso presentado ante la Corte para que la ex presidenta no sea beneficiada con un régimen de privilegio".

Y, apuntó que "resulta especialmente inadmisible que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio mientras reclama, además, el cobro de una jubilación honorífica también de carácter excepcional".