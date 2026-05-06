Gualeguaychú: en allanamientos simultáneos rescataron a una víctima de trata y detuvieron a un hombre

Una mujer de Gualeguaychú fue rescatada por las fuerzas de seguridad. Un hombre fue detenido y quedó bajo la órbita judicial.

En el marco de una investigación que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, el juez Hernán Viri ordenó allanar en simultáneo dos domicilios de la localidad, presuntamente vinculados a una red de trata de personas dedicada a la explotación sexual de mujeres.

Durante el operativo llevado a cabo el lunes, se rescató a una víctima que fue puesta de inmediato bajo resguardo y atención de profesionales especializados. Además, se detuvo a un hombre mayor cuya identidad no trascendió.

La información fue dada a conocer por el sitio R2820. Se indicó que en los inmuebles se secuestró documentación considerada clave para el avance de la causa, junto con material estupefaciente y teléfonos celulares que serán sometidos a análisis periciales.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.