TC: Mariano Werner no pudo probar en La Plata antes de Termas de Río Hondo

Werner tuvo que suspender su ensayo en el Mouras, por el mal tiempo. (Foto: ACTC)
El piloto paranaense Mariano Werner no pudo llevar a cabo una prueba de su Ford Mustang que tenía prevista para este miércoles en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, previo a la quinta fecha del Turismo Carretera en el trazado internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
El entrerriano decidió suspender el ensayo por el mal clima que estaba previsto para la jornada: anticipaba un 80% de lluvias y tormentas durante el día con 23 grados de máxima y vientos de 10 a 15 km/h. Esto llevó a que Werner cancele el ensayo con el Mustang.
Actualmente, Werner aparece 16° en el campeonato de Turismo Carretera con 68 puntos, a una diferencia de 64.5 unidades del puntero del torneo Jonatan Castellano. El entrerriano sabe lo que es ganar en Termas de Río Hondo, ya que venció en 2016 y 2017.
El Zorro de Paraná es uno de los 57 inscriptos para la cita en el trazado santiagueño y uno de los dos entrerrianos, ya que el otro es el uruguayense Nicolás Bonelli (Ford Mustang).
La lista de inscriptos para Termas de Río Hondo
|Orden
|N°
|Piloto
|Marca
|Equipo
|1
|1
|Canapino, Agustín
|Chevrolet (Camaro)
|CANNING MOTORSPORTS
|2
|3
|Lambiris, Mauricio
|Ford (Mustang)
|GURI MARTINEZ COMP.
|3
|4
|Todino, Germán
|Ford (Mustang)
|LABORITO JR.
|4
|5
|Agrelo, Marcelo
|Torino (Torino ACTC)
|TROTTA RACING
|5
|6
|Trucco, Juan Martín
|Dodge (Challenger)
|DI MEGLIO MOTORSPORT
|6
|7
|Mangoni, Santiago
|Chevrolet (Camaro)
|CANNING MOTORSPORTS
|7
|9
|Olmedo, Jeremías
|Torino (Torino ACTC)
|CANNING MOTORSPORTS
|8
|11
|Werner, Mariano
|Ford (Mustang)
|FADEL MEMO CORSE
|9
|14
|Ledesma, Christian
|Chevrolet (Camaro)
|PRADECON RACING
|10
|15
|Ebarlín, Juan José
|Chevrolet (Camaro)
|LRD PERFORMANCE
|11
|24
|Di Palma, Luis José
|Toyota
|RUS MED TEAM
|12
|27
|Spataro, Emiliano
|Ford (Mustang)
|SPATARO RACING
|13
|29
|Craparo, Elio
|Ford (Mustang)
|MORIATIS COMPETICION
|14
|32
|Canapino, Matías
|Chevrolet (Camaro)
|CATALAN MAGNI MOTORSPORT
|15
|37
|Fontana, Norberto
|Chevrolet (Camaro)
|AZAR MOTORSPORT
|16
|51
|Cotignola, Nicolás
|Toyota
|SPRINT RACING
|17
|53
|Catalán Magni, Juan Tomás
|Toyota
|AZAR MOTORSPORT
|18
|57
|Gianini, Juan Pablo
|Ford (Mustang)
|JPG RACING
|19
|60
|Teti, Jerónimo
|Ford (Mustang)
|LABORITO JR.
|20
|63
|Bonelli, Nicolás
|Ford (Mustang)
|HERMANOS ALVAREZ
|21
|68
|Santero, Julián
|BMW
|BMW MOTORSPORT
|22
|72
|Serrano, Martín
|Chevrolet (Camaro)
|GIAVEDONI SPORT
|23
|77
|Carinelli, Augusto
|Ford (Mustang)
|GURI MARTINEZ COMP.
|24
|79
|Chapur, Facundo
|Torino (Torino ACTC)
|TROTTA RACING
|25
|83
|Ardusso, Facundo
|Ford (Mustang)
|GURI MARTINEZ COMP.
|26
|85
|Risatti, Ricardo
|Ford (Mustang)
|TCM RACING TEAM
|27
|86
|Faín, Ignacio
|Torino (Torino ACTC)
|TROTTA RACING
|28
|87
|Impiombato, Nicolás
|Torino (Torino ACTC)
|IMPIOMBATO MOTORSPORT
|29
|88
|Trosset, Nicolás
|Ford (Mustang)
|SAVINO SPORT
|30
|95
|Landa, Marcos
|Chevrolet (Camaro)
|PRADECON RACING
|31
|96
|Benvenuti, Juan Cruz
|Chevrolet (Camaro)
|CANNING MOTORSPORTS
|32
|101
|Castellano, Jonatan
|Dodge (Challenger)
|GALARZA RACING
|33
|107
|Martínez, Tobías
|Chevrolet (Camaro)
|RUS MED TEAM
|34
|109
|Moscardini, Nicolas
|Ford (Mustang)
|GURI MARTINEZ COMP.
|35
|110
|Azar, Diego
|M.Benz
|MAQUIN PARTS
|36
|112
|Valle, Lucas
|Chevrolet (Camaro)
|RV RACING
|37
|113
|Lugon, Rodrigo
|Ford (Mustang)
|AYP COMPETICION
|38
|114
|Ferrante, Gastón
|Ford (Mustang)
|DI MEGLIO MOTORSPORT
|39
|115
|De Carlo, Diego
|Chevrolet (Camaro)
|LRD PERFORMANCE
|40
|116
|Candela, Kevin
|BMW
|BMW MOTORSPORT
|41
|117
|Rossi, Matías
|Toyota
|PRADECON RACING
|42
|119
|Palazzo, Hernán
|Toyota
|PRADECON RACING
|43
|122
|Jakos, Andrés
|Toyota
|COIRO COMPETICION
|44
|123
|Vázquez, Martín
|Dodge (Challenger)
|MV RACING
|45
|126
|Ricciardi, Thomas
|Toyota
|RUS MED TEAM
|46
|133
|Aguirre, Valentín
|Chevrolet (Camaro)
|PRADECON RACING
|47
|137
|Scialchi, Jeremías
|Ford (Mustang)
|MORIATIS COMPETICION
|48
|140
|Chansard, Gaspar
|Toyota
|GIAVEDONI SPORT
|49
|141
|Barrio, Jorge
|Toyota
|PRADECON RACING
|50
|147
|Dianda, Marco
|Dodge (Challenger)
|GALARZA RACING
|51
|154
|Ochoa, Joaquin
|Dodge (Challenger)
|SAP TEAM
|52
|157
|De Benedictis, Juan B.
|Ford (Mustang)
|RUS MED TEAM
|53
|172
|Álvarez, Santiago
|Chevrolet (Camaro)
|UR RACING
|54
|193
|Castro, Marcos
|Torino (Torino ACTC)
|DBG MOTORSPORT
|55
|197
|Quijada, Marcos
|Chevrolet (Camaro)
|ALIFRACO SPORT
|56
|231
|Urcera, José Manuel
|Toyota
|MAQUIN PARTS
|57
|256
|Fritzler, Otto
|M.Benz
|MAQUIN PARTS