TC: Mariano Werner no pudo probar en La Plata antes de Termas de Río Hondo

06 de Mayo de 2026 - 19:08
Werner tuvo que suspender su ensayo en el Mouras, por el mal tiempo. (Foto: ACTC)

El piloto paranaense Mariano Werner no pudo llevar a cabo una prueba de su Ford Mustang que tenía prevista para este miércoles en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, previo a la quinta fecha del Turismo Carretera en el trazado internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

El entrerriano decidió suspender el ensayo por el mal clima que estaba previsto para la jornada: anticipaba un 80% de lluvias y tormentas durante el día con 23 grados de máxima y vientos de 10 a 15 km/h. Esto llevó a que Werner cancele el ensayo con el Mustang.

Actualmente, Werner aparece 16° en el campeonato de Turismo Carretera con 68 puntos, a una diferencia de 64.5 unidades del puntero del torneo Jonatan Castellano. El entrerriano sabe lo que es ganar en Termas de Río Hondo, ya que venció en 2016 y 2017.

El Zorro de Paraná es uno de los 57 inscriptos para la cita en el trazado santiagueño y uno de los dos entrerrianos, ya que el otro es el uruguayense Nicolás Bonelli (Ford Mustang).

La lista de inscriptos para Termas de Río Hondo

Orden Piloto Marca Equipo
1 1 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
2 3 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
3 4 Todino, Germán Ford (Mustang) LABORITO JR.
4 5 Agrelo, Marcelo Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
5 6 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) DI MEGLIO MOTORSPORT
6 7 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
7 9 Olmedo, Jeremías Torino (Torino ACTC) CANNING MOTORSPORTS
8 11 Werner, Mariano Ford (Mustang) FADEL MEMO CORSE
9 14 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
10 15 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) LRD PERFORMANCE
11 24 Di Palma, Luis José Toyota RUS MED TEAM
12 27 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) SPATARO RACING
13 29 Craparo, Elio Ford (Mustang) MORIATIS COMPETICION
14 32 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) CATALAN MAGNI MOTORSPORT
15 37 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) AZAR MOTORSPORT
16 51 Cotignola, Nicolás Toyota SPRINT RACING
17 53 Catalán Magni, Juan Tomás Toyota AZAR MOTORSPORT
18 57 Gianini, Juan Pablo Ford (Mustang) JPG RACING
19 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) LABORITO JR.
20 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) HERMANOS ALVAREZ
21 68 Santero, Julián BMW BMW MOTORSPORT
22 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) GIAVEDONI SPORT
23 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
24 79 Chapur, Facundo Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
25 83 Ardusso, Facundo Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
26 85 Risatti, Ricardo Ford (Mustang) TCM RACING TEAM
27 86 Faín, Ignacio Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
28 87 Impiombato, Nicolás Torino (Torino ACTC) IMPIOMBATO MOTORSPORT
29 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) SAVINO SPORT
30 95 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
31 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
32 101 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) GALARZA RACING
33 107 Martínez, Tobías Chevrolet (Camaro) RUS MED TEAM
34 109 Moscardini, Nicolas Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
35 110 Azar, Diego M.Benz MAQUIN PARTS
36 112 Valle, Lucas Chevrolet (Camaro) RV RACING
37 113 Lugon, Rodrigo Ford (Mustang) AYP COMPETICION
38 114 Ferrante, Gastón Ford (Mustang) DI MEGLIO MOTORSPORT
39 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) LRD PERFORMANCE
40 116 Candela, Kevin BMW BMW MOTORSPORT
41 117 Rossi, Matías Toyota PRADECON RACING
42 119 Palazzo, Hernán Toyota PRADECON RACING
43 122 Jakos, Andrés Toyota COIRO COMPETICION
44 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) MV RACING
45 126 Ricciardi, Thomas Toyota RUS MED TEAM
46 133 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
47 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) MORIATIS COMPETICION
48 140 Chansard, Gaspar Toyota GIAVEDONI SPORT
49 141 Barrio, Jorge Toyota PRADECON RACING
50 147 Dianda, Marco Dodge (Challenger) GALARZA RACING
51 154 Ochoa, Joaquin Dodge (Challenger) SAP TEAM
52 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) RUS MED TEAM
53 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) UR RACING
54 193 Castro, Marcos Torino (Torino ACTC) DBG MOTORSPORT
55 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) ALIFRACO SPORT
56 231 Urcera, José Manuel Toyota MAQUIN PARTS
57 256 Fritzler, Otto M.Benz MAQUIN PARTS

