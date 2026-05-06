El diputado Guillermo Michel fue designado miembro de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas

Se puso en marcha este miércoles la Comisión Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que articula con la Auditoría General de la Nación, y fue elegido como presidente el senador libertario Ezequiel Atauche, tal como había anticipado parlamentario.com dos meses atrás, cuando el jujeño dejó la conducción de la Comisión de Presupuesto en la Cámara alta.

La propuesta estuvo a cargo de otro senador libertario, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero, quien destacó que Atauche “viene demostrando el compromiso con la gestión y con este equipo de trabajo” y “va a desempeñar de la mejor manera” ese cargo. “Hoy la AGN está completa con todos sus miembros, con lo cual entiendo que va a ser una comisión con mucho trabajo”, agregó.

Al tomar la palabra, el jefe de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, celebró la conformación de la bicameral, aunque “lo deberíamos haber hecho mucho antes”. También, cuestionó que “no hubo ningún ámbito de tipo político, donde oficialismo y oposición hayan definido, fruto del consenso, una determinada distribución de las autoridades” de las bicamerales. “¿Por qué con 95 integrantes el bloque oficialista se lleva cuatro bancas y nosotros con 93 nos llevamos dos?”, se preguntó sobre la distribución de vocalías en la Cámara baja.

Una vez avalada la designación de Atauche, el senador aseguró que quería “dejar tranquila a la oposición de que va a haber mucho diálogo” y, sobre las autoridades, confirmó que la vicepresidencia será para un diputado de UP, mientras que “las dos secretarías las vamos a charlar políticamente estos días”, consignó el portal Parlamentario.

Aunque no integra la comisión, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro se hizo presente en el Salón Eva Perón del Senado para revelar que enviará una carta a la bicameral para “solicitar a la AGN una auditoría integral de todos los contratos con proveedores y consultorías en lo que hace a RTA (TV Pública y Radio Nacional), a la agencia de publicidad del Estado -ex agencia Télam- y a YPF”. Sin mencionarlo, la propuesta fue claramente en relación al escándalo Manuel Adorni, amigo de Marcelo Grandio, periodista cuya productora fue beneficiada con varios contratos en el canal estatal.

Por otra parte, durante la breve reunión, la diputada de UP Graciela De la Rosa, quien fue auditora general durante ocho años, ponderó la “importancia” de la bicameral. “El control externo gubernamental, ex post, por la Constitución Nacional lo tiene el Congreso de la Nación”, resaltó y, tras valorar el equipo técnico con el que cuenta la AGN, la formoseña dijo que “hay que controlar la gestión pública y a dónde va el dinero de la gente”.

La bicameral está integrada, por el Senado, por Ezequiel Atauche y Bruno Olivera Lucero, de La Libertad Avanza; José Mayans y Mariano Recalde, del bloque Justicialista; Gabriela Valenzuela, de la UCR; y Guillermo Andrada, de Convicción Federal, destacó el portal Parlamentario.

En tanto, por Diputados, forman parte los oficialistas Bertie Benegas Lynch, Lisandro Almirón, Julio Moreno Ovalle y Enrique Lluch; y Graciela de la Rosa y Guillermo Michel, de Unión por la Patria.

Los martes a las 16 fueron avalados como días y horario de reunión.

Reunión de la Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas