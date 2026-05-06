Licencias psiquiátricas: “Nos preocupa que encontremos en algunos casos un abuso del ejercicio profesional"

Mariano Camoirano, secretario de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Entre Ríos, se refirió a las licencias médicas otorgadas a docentes. Dio una entrevista al programa En el dos mil también (Costa Paraná). El tema se puso a debate público a través de una investigación de la revista ANÁLISIS, que en su última edición del 22 de abril pasado presentó el informe “El negocio de las licencias”. En la pieza periodística quedó plasmada la sorprendente cantidad de licencias otorgadas por parte de algunos profesionales puntuales.

“Nos preocupa una problemática que es tan real y tan de nuestros tiempos, que es la salud mental, y que encontremos en algunos profesionales, quizá, un abuso o una mala praxis del ejercicio profesional, porque un poco esto lo analizábamos”, admitió. “La Comisión Médica que depende de mí, la Comisión Médica Única, tiene alrededor de 25 profesionales. Cuando analizamos, algún comportamiento de algunos profesionales nos llamó la atención”, sumó.

La Comisión Médica Única es el órgano auditor y de contralor de la provincia para analizar las licencias médicas en general, no sólo del sector docente, y depende de la Secretaría de Trabajo.

“A partir de la implementación y modernización de sistemas empezamos a analizar algunos datos, y ese dato fue quizá el que más llamó la atención. Hicimos un informe donde veíamos que, entre el 2023 y el 2025, por ejemplo, entre el 15 de enero y el 15 de marzo, había un promedio de solicitud de días de licencias en el Consejo General de Educación (CGE) en particular. Te podría dar datos de otro organismo, pero el que más llama la atención es justamente ese: arriba de 25.000 días de licencias solicitados en esa etapa inicial de inicio de clases”, puntualizó Camoirano.

El secretario de Trabajo no conoce con exactitud la cantidad de docentes. Pero contó: “Cuando sacamos una foto, estábamos hablando de un poco más de 3.000 docentes. Esa foto, en ese momento, independientemente de lo que representaba esos 25.000 días ¿Es mucho o es poco?”, se preguntó. Manifestó que si ponen el foco en licencias psiquiátricas “la mayoría son por 30 días, por el tipo de patología. Soy contador, pero tenemos a cargo la Comisión Médica Única. Cuando uno analiza, para que un tratamiento sea efectivo, se necesitan 90 días. En 45 días se ve el impacto de la medicación y el tratamiento, entonces uno no puede realizar una junta médica antes del día 70, 80, 90”.

“No quiero errar con la precisión”, adelantó cuando fue consultado por las patologías y agregó: “Básicamente hay depresión severa, alguno burnout, pero no sé exactamente cómo lo catalogan”.

Del 23 al 25 hubo una reducción en los días de licencias

“Del 23 al 25 encontramos esos datos. Nosotros lo que hicimos fue decir, ¿qué hace la Administración Pública, qué hace la Comisión Médica o la Secretaría de Trabajo o el gobierno de la provincia? Empezamos a ordenar todo. Primero digitalizando mucho, eso da transparencia. Hay un certificado detrás. Todos los médicos que estaban en las jefaturas departamentales y dependían del jefe de Educación, pasaron a depender de este organismo. Concentramos. Ahí está una de las mejores medidas que hemos tomado, hay una unicidad de criterios, todos trabajamos juntos y no somos empleados a la necesidad que muchas veces es social o política. Esos médicos armaron un protocolo de licencias médicas en donde decían, una afonía para un docente son 9 días, entre 7 y 11; una afonía para un administrativo, 4 días, salvo que esté en mesa de entrada. Y a cada patología, porque en realidad ese cuerpo médico está integrado por distintas disciplinas, se le encontró un estándar aproximado. De 25.000 del año 2025, pasamos a 17.500 en el año 26”, añadió en relación a los días de licencia otorgados.

Camoirano fue consultado por los motivos de la reducción en las licencias autorizadas. “Quizá, a finalizar el año podamos decir que la cantidad de días que se solicitaron fueron los mismos, pero se ha dividido en certificados más cuidados, de menos días. Hoy te diría que eso podría pasar en algunos casos. Pero en general lo atribuyo a un ordenamiento. El primer ordenamiento es, pusimos orden a la cantidad de días que se tomaba por cada tipo de patología, y segundo, empezamos a tener un trabajo muchísimo más oportuno. Una junta médica de alguien que goza de licencia antes podía estar en los 150 o 180 días, y recién ahí llamaban. Hoy lo que se hace es un reconocimiento, es el médico que ve el certificado. A veces ve al paciente, pero imagínate 30 días y yo lo veo, probablemente no puedo desafiar lo que me dice otro profesional tan livianamente”.

Más adelante, sostuvo que los docentes no pueden pedir médico a la casa. “Es un sistema más exigente. El docente no puede pedir el médico a domicilio, si el administrativo tiene que hacerlo sí o sí con certificado médico”.

En otras jurisdicciones

El secretario de Trabajo señaló que la participación de la Secretaría de Trabajo en la Región Centro sirvió. “Hemos hecho comparaciones con Santa Fe, no en datos estadísticos, cuando el gobernador o los gobernadores hablan de cifras generales, no en cantidad de días, sí puedo comparar procesos. Y en este sentido, nosotros hemos avanzado en esta gestión, dos o tres años, en términos de informatización muchísimo, lo cual nos da una trazabilidad, aunque no estamos conformes todavía, porque no hemos llegado a toda la administración pública para este proceso de certificado, foto del certificado. Hoy, un médico quiere auditar, entra al sistema y ve el historial médico-laboral de la gente rápidamente, puede identificar si está enfrente de alguien que pide muy seguido, si tiene un comportamiento extraño, o si realmente tiene una problemática que hay que acompañar en ese proceso”.

Concentración de certificados en pocos profesionales y dispersión territorial

Camoirano confirmó el hallazgo principal de ANÁLISIS en su investigación, en relación a la concentración de certificados en pocos profesionales. Dejó exentos a los psicólogos y explicó por qué: “La única licencia que se habilita de psicólogo es los primeros 30 días, que es cuando se da el episodio. Puede ser un episodio en donde el trabajador asiste, y bueno, porque a ese día es sobrepasado por una situación, depresión, ansiedad, un trastorno de ansiedad, entonces el psicólogo es válido los primeros 30 días, y después necesitamos una continuidad de un psiquiatra, porque entendemos que más de 30 días en cualquier empleo ya empieza a tener cierta rigurosidad el control y es necesario”.

“Si bien hay una problemática que es la escasez de especialidad, estamos hablando de que hay 150 psiquiatras en la provincia solamente, estamos hablando de que los primeros 35 médicos, o en el ranking de los últimos cuatro días, los primeros 35 son psiquiatras. Y cuando uno analiza el comportamiento y conversa con otros profesionales, es muy difícil dar 100 certificados médicos en un mes, atender a 100 personas de una manera más o menos ordenada”, subrayó.

El funcionario dijo que pusieron personas a “especializarse en BI Business, o sea Business Intelligence, a usar plataformas” para el análisis de datos. “Pero quizá el otro dato es cuando analizamos la territorialidad. Y ahí vemos que hay una dispersión demasiado grande territorialmente para el ejercicio de la profesión”, marcó.

“Creo que hoy la telemedicina está muy avalada, y eso me invita a pensar que no tengo todos los elementos para decir que hay algo que fragua, hay algo que no está. Pero si tengo un médico que es psiquiatra y que está dando certificados en 7 u 8 departamentos de la provincia, de una extensión de Concordia a Diamante, y bueno, ahí habría que verificar quien es el contralor profesional”, deslizó.

Podría decir que muchas veces esto empieza con una patología real. El problema es que la falta de control del Estado lleva a que se goce por una patología que, en 90 días, ya podría estar volviendo a su puesto de trabajo. El problema es que pasó en el día 120, 150, 180. Y esa es nuestra labor, y ahí es donde estamos llegando. En esto tengo que ser totalmente honesto. Nosotros hemos mejorado mucho el rinde en Paraná y Gran Paraná, y nos falta llegar al interior. O sea, tenemos buenos resultados en el interior, en el Consejo General de Educación, porque tenemos médicos de los 16 departamentos, 17 con Paraná. Pero ellos ya no trabajan más en la departamental de escuelas, trabajan directamente con la Comisión Médica”.

Mejorar la eficiencia

Camoirano hizo un cálculo del ahorro en las partidas presupuestaria, ajustando los mecanismos de control. “Tenemos un valor que era una comparativa en el 2024, pero la inflación a veces no nos permite. Eran 2.000 millones mensuales. Ahora, si vos me preguntás, hoy estaba estimado cercano a 4.000 millones”.

Las licencias bien otorgadas

Sobre el final de la entrevista, el secretario de Trabajo remarcó que hay licencias médicas bien otorgadas. “Hay licencias médicas que son bien otorgadas. Ojo con eso porque tenemos una problemática que es la salud mental. Venimos trabajando con UPCN, con la Dirección de Salud Mental de la provincia, y con OSER en un protocolo justamente para trabajadores de la Administración Pública Central, para saber cómo actuar en esos casos que cada vez son más”.

“Lo que estamos tratando de apelar es a la conciencia entre los mismos profesionales. Si uno ve la nota del Colegio de Psiquiatras, o la nota del Colegio de Psicólogos, hay ahí algo sobre el no querer que se desprestigie la profesión, y no avalar ciertas conductas. Están a la vista de que hay una secretaria que con mucha facilidad hace o emite un certificado médico”, cerró.