FIFA avaló la sanción a Prestianni y se perdería los primeros partidos del Mundial

La FIFA avaló la sanción a Gianluca Prestianni y se perdería los primeros partidos del Mundial 2026.

Gianluca Prestianni recibió un duro golpe en su carrera. La FIFA decidió extender a nivel mundial la sanción que le había impuesto la UEFA por conducta discriminatoria a Vinicius, por lo que el delantero de Benfica se perdería, en caso de ser convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina, los primeros partidos del Mundial 2026.

La medida responde al pedido del ente europeo, que a fines de abril había sancionado al ex Vélez con seis partidos por conducta discriminatoria durante el cruce ante Real Madrid en la Champions League. Ahora, bajo el artículo 70 del Código Disciplinario, FIFA decidió que ese castigo tenga alcance global, lo que implica que no solo rige en competiciones UEFA, sino también en cualquier torneo oficial.

El hecho y la sanción

El episodio que originó la sanción ocurrió el 17 de febrero, cuando Prestianni se tapó la boca y se dirigió a Vinícius Júnior, quien denunció haber sido víctima de un insulto racista. Si bien no hubo pruebas concluyentes sobre esa acusación puntual, la UEFA consideró que existió una conducta discriminatoria y avanzó con la sanción.

De los seis partidos, tres son de cumplimiento efectivo y otros tres quedaron en suspenso por dos años. Uno ya fue purgado en la revancha disputada en el Santiago Bernabéu, por lo que le restaban dos encuentros en el ámbito europeo. Sin embargo, con la extensión de FIFA, esos partidos ahora deberán cumplirse también en el plano internacional.

Este escenario impacta de lleno en la selección argentina: si Lionel Scaloni decide convocarlo para la cita mundialista, el atacante no podría disputar los primeros compromisos oficiales, lo que pone aún más en jaque su participación en el campeonato ecuménico que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la AFA evaluaron la posibilidad de que cumpla la sanción en amistosos, pero esos encuentros no computan al no ser oficiales. Por eso, el entorno del jugador ya analiza los próximos pasos legales: Prestianni podría apelar ante la UEFA y, en caso de ser necesario, recurrir al TAS en busca de una medida cautelar que le permita estar disponible en la Copa del Mundo.

Mientras tanto, el delantero sostiene su postura, ya que niega haber incurrido en conductas racistas u homofóbicas y asegura que fue sancionado “sin pruebas”.

Sin embargo, con la decisión de FIFA ya firme, el caso suma un nuevo capítulo y deja su futuro inmediato envuelto en incertidumbre.