Luciano De Cecco y Luciano Vicentin darán una charla en Paraná

El paranaense Luciano Vicentin y uno de los máximos referentes del vóley argentino, Luciano De Cecco, brindarán una charla el próximo sábado 30 de mayo en Paraná, propuesta organizada por el Centro Juventud Sionista. La entidad paranaense será escenario de un evento que reunirá a dos referentes del deporte nacional y emblemas de la selección argentina de la especialidad.

Quien está al frente de este evento es Santiago Vesco, DT de Sionista en la Liga Federal de Básquet. En este marco, el Pipi adelantó que la propuesta combina capacitación y espectáculo.

Por la mañana, desde las 10, se desarrollará una charla destinada a jugadores, entrenadores y público en general. Es así que De Cecco y Vicentín compartirán experiencias, conceptos técnicos y detalles del entrenamiento de alto rendimiento.

Por la tarde, a partir de las 18, se realizará un partido exhibición que enfrentará a los “Amigos de De Cecco” contra los “Amigos de Vicentín”, señala Paraná Deportes.

“La idea surge porque estamos queriendo hacer un evento para recaudar fondos y cambiar el piso deportivo. A partir de la relación que tengo con Luciano De Cecco, apareció la posibilidad en una charla y él mismo propuso hacer una jornada con una clínica y un partido”, señaló Vesco.

Sobre el contenido de la jornada, detalló: “A la mañana va a ser una charla abierta para entrenadores, jugadores y cualquier persona interesada. Y a la tarde vamos a hacer un partido con amigos de cada uno, sumando jugadores de la ciudad y de la región para armar un buen espectáculo”.

También remarcó el valor simbólico de contar con Luciano Vicentín: “Nos parecía importante que esté, porque es un jugador de la ciudad, con recorrido en la selección argentina. Es una forma de reconocerlo y de acercarlo a la gente”.