Gato Negro organiza una nueva función de su ciclo de cine dedicada al género de gángsters

El espacio cultural Gato Negro, ubicado en calle Tucumán 355, llevará adelante una nueva jornada de su ciclo de proyecciones cinematográficas dominicales este 10 de mayo a las 19. En esta oportunidad, la organización seleccionó la película El silencio de un hombre, obra dirigida por el cineasta francés Jean Pierre Melville en el año 1967, con el objetivo de profundizar en el ciclo temático de cine de gángsters previsto para este mes.

Según explicaron desde el espacio, la elección de este género busca establecer un paralelismo con las formas de conducción de los poderes políticos, judiciales y empresariales contemporáneos.

La película elegida para esta fecha, cuyo título original es Le Samourai, es considerada una de las muestras más representativas del movimiento de cine polar francés, una reinterpretación propia del cine negro realizada desde el país galo. El film cuenta con la actuación protagónica del actor Alain Delon, quien encarna a Jef Costello, un asesino a sueldo que rige su vida bajo los estrictos códigos del honor y el silencio propios de la vieja escuela.

En el desarrollo de la historia escrita por Melville junto a Georges Pellegrin y Joan McLeod, Costello se enfrenta a una situación crítica tras ser detenido por la policía luego de cumplir un encargo profesional. A pesar de su lealtad inquebrantable hacia sus mentores, estos deciden romper el vínculo de confianza e intentan hacerlo desaparecer para eliminar riesgos.

La pieza cinematográfica tiene una duración de 105 minutos.

Desde la organización del Gato Negro invitaron a la comunidad a participar de este encuentro que forma parte de sus actividades regulares de los fines de semana.

El espacio ofrece la posibilidad de acompañar la proyección con el servicio de cafetería del lugar.

La función tendrá un costo de entrada de $2.000.