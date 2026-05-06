“Me avergüenza que alguien del fútbol, como (Diego) Milito, no esté cumpliendo”, disparó Luis Spahn

El presidente de Unión de Santa Fe, Luis Spahn, criticó a Racing y a su par, Diego Milito, por una deuda que el club de Avellaneda mantiene por las transferencias del mediocampista Juan Ignacio Nardoni y la del exPatronato Adrián Balboa.

“Los clubes deberían estar más castigados por no cumplir con sus obligaciones. Hoy estamos postergando pagos a nuestros acreedores porque no podemos cobrar lo que nos corresponde”, sostuvo en el marco de los festejos de los 40 años de la creación del IPEI, a los que asistió como invitado.

Pero lo más fuerte llegó al momento de referirse puntualmente a la conducción de Racing: “Están operando de muy mala manera. Me avergüenza que alguien del fútbol, como Milito, no esté cumpliendo. Hacen la fácil: no tienen plata y usan la plata ajena. Me parece que nos están robando”.

Mientras el equipo se prepara para visitar a Independiente Rivadavia de Mendoza este sábado a las 21.30 por los octavos de final de la Copa de la Liga, el máximo dirigente Tatengue no ocultó su malestar, fue directo y no dejó lugar a interpretaciones. “No estamos pidiendo que nos paguen, estamos pidiendo el dinero que es nuestro”, expresó, en relación a los montos adeudados por Racing en el marco de la operación por Nardoni, además de otras transferencias compartidas, como la del exPatronato Adrián Balboa a clubes del exterior.