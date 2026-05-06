El Auditorio Walter Heinze será sede de un concierto dedicado a Joaquín Rodrigo

La Cátedra de Práctica Orquestal de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, en un trabajo conjunto con la Asociación Mariano Moreno, llevará a cabo el Festival Joaquín Rodrigo este jueves 7 de mayo a las 20. El encuentro musical tendrá como escenario el Auditorio Profesor Walter Heinze, ubicado en calle Italia 61 de la ciudad de Paraná.

El festival busca brindar un espacio de difusión para dos de las obras más fundamentales del repertorio del compositor español Joaquín Rodrigo, permitiendo al público paranaense acceder a interpretaciones de piezas que son pilares de la música académica del siglo XX en un formato de concierto en vivo.

El programa previsto para la noche del jueves contempla la ejecución de Fantasía para un gentilhombre, una obra que se caracteriza por proponer un diálogo instrumental entre el arpa y la guitarra.

En esta ocasión, la interpretación de esta pieza estará a cargo de los solistas Marcela Méndez en arpa y César Farías Huenuqueo en guitarra, quienes trabajarán sobre las resonancias, la elegancia y el color que definen a esta composición.

La segunda parte del festival estará dedicada al célebre Concierto de Aranjuez, una de las creaciones más reconocidas a nivel mundial dentro del repertorio de guitarra. La ejecución estará a cargo de la Orquesta de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) junto a músicos invitados, contando con la dirección del maestro Juan Sebastián Barbero y de Eduardo Isaac en el papel de solista.

La propuesta contará con entrada libre y gratuita.