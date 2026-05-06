El Fondo Nacional de las Artes lanzó un certamen para visibilizar la creación teatral en Argentina

El Fondo Nacional de las Artes anunció la apertura de la convocatoria para una nueva edición de su Concurso de Dramaturgia, una iniciativa federal que permanecerá vigente hasta el jueves 21 de mayo. El certamen está dirigido a autores de teatro argentinos y a extranjeros que cuenten con residencia legal en Argentina. El concurso busca estimular y visibilizar la creación contemporánea en el campo de las artes escénicas, reconociendo la producción de obras inéditas que contribuyan a renovar y consolidar el patrimonio cultural del teatro nacional a través de un sistema de incentivos económicos que premia el esfuerzo creativo de los autores.

En cuanto a las bases y condiciones establecidas por el organismo para este año, se especifica que las obras presentadas deben ser estrictamente inéditas y estar escritas en idioma español, con una extensión mínima de quince páginas por cada texto. La recepción de los materiales se realizará bajo el sistema de seudónimo, un procedimiento que busca garantizar la transparencia y la imparcialidad del jurado al momento de evaluar los trabajos sin conocer la identidad previa de los participantes.

Asimismo, la reglamentación aclara que los autores que resulten ganadores conservarán la totalidad de los derechos de propiedad intelectual sobre sus obras, permitiendo que el reconocimiento institucional no afecte la titularidad futura de sus creaciones para eventuales puestas en escena o publicaciones.

El esquema de incentivos previstos para esta edición contempla tres distinciones principales con montos significativos para el sector. El primer premio recibirá una suma de $3.000.000, mientras que para el segundo puesto se ha estipulado un monto de $2.000.000 y para el tercero una cifra de $1.000.000.

Además de estos estímulos financieros, el jurado tiene la potestad de otorgar menciones honoríficas a aquellos trabajos que por su calidad artística o propuesta estética merezcan ser destacados, aunque en estos casos se tratará de reconocimientos simbólicos y no monetarios.

Para los interesados en participar, el proceso de inscripción se gestiona a través del portal app.fnartes.gob.ar

Toda la información complementaria, incluyendo el reglamento detallado y las vías de contacto para realizar consultas específicas sobre casos particulares, se encuentra disponible en el sitio institucional fnartes.gob.ar