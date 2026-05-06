Fabio Alberti llega a Paraná con el humor de Peperino Pomoro

El humor absurdo, irreverente y profundamente argentino vuelve a escena en Paraná con una propuesta que recupera a uno de los personajes más emblemáticos de la televisión. El jueves 4 de junio a las 21, en La Vieja Usina, Fabio Alberti presentará “Peperino Pomoro: La Apocalipsis Existe”, un espectáculo que promete una experiencia teatral tan delirante como desopilante.

La obra marca el regreso del actor y comediante a los escenarios con una apuesta que retoma el universo de Peperino Pomoro, el recordado personaje surgido del clásico sketch “Todos juntos en capilla” del ciclo Cha Cha Cha. En esta versión, Alberti vuelve a ponerse en la piel de este particular “mártir” para desplegar una especie de “misa” cargada de ironía, humor absurdo y situaciones que combinan lo religioso, lo cotidiano y lo ridículo sin filtro.

Con su sello inconfundible, el espectáculo propone un recorrido atravesado por juegos de palabras, climas disparatados y una lógica que desafía permanentemente al espectador. La propuesta dialoga con el espíritu original del personaje, que con el paso del tiempo se convirtió en un fenómeno de culto, sostenido por su circulación en redes sociales a través de memes, audios y stickers.

Actor, comediante y guionista, Alberti es una figura clave en la historia del humor televisivo argentino. Su participación en ciclos como Cha Cha Cha y Todo x 2 Pesos lo consolidó como un referente del género, con una impronta que marcó a varias generaciones.

La llegada de “Peperino Pomoro: La Apocalipsis Existe” se suma a la agenda cultural de la ciudad con una propuesta que combina nostalgia, humor y una fuerte conexión con el público, en un formato teatral que potencia la intensidad del personaje en vivo.

Las entradas para la función en Paraná ya se encuentran a la venta a través de la plataforma online gradatickets.com y en Flamingo Bar, con la posibilidad de financiación en cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.