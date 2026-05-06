Básquet: La Unión perdió en Gálvez y habrá cuarto partido en la llave

La Unión de Colón perdió por 77 a 62 frente a Santa Paula, en Gálvez, por el tercer partido de la serie de cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet. de esta manera, la llave tendrá otro capítulo, el cual nuevamente se disputará en territorio santafesino.

La primera parte en Gálvez

El duelo comenzó frenético: en el primer tramo, Santa Paula marcó un parcial de 7 a 0 que marcó el ritmo del intervalo. Con buenas transiciones, el local tuvo el manejo de la dinámica del juego y controló bien a La Unión. Sin embargo, con el pasar de los minutos, los de Guastavino se acomodaron en el juego y mostraron buenas intervenciones al finalizar. Así, el primer cuarto quedó en manos del local por 28 a 19.

En el segundo, los entrerrianos mejoraron bajo el cesto y con buena movilidad de balón lograron romper el cerrojo de Santa Paula. Por el lado del local, perdió efectividad en sus tiradores y volcó su goleo a la penetración y al juego en la pintura.

Con el pasar de los minutos, Caire y Longoni se volvieron claves en los de Colón, mientras que en Santa Paula, Gómez Quintero fue el líder del equipo. Con buena rotación del banquillo, un triple sobre la chicharra de Gómez Quintero permitió que el Azul se vaya al descanso ganando 39 a 37.

La segunda parte

En el tercero, el local no dio el brazo a torcer: con buena efectividad, marcó un parcial de 16-2 hasta promediar el cuarto y se consolidó como candidato a forzar el cuarto juego. El factor dinámico de Diaz Müller y los buenos ingresos de Balbo y Caicedo le permitieron a los galvenses lograr buenos momentos y asediar a La Unión, que se volvió Longoni y Romero dependiente. De cara al último parcial, los dirigidos por Francisco Blanc se fueron ganando 63 a 50.

En el último intervalo, ambos equipos salieron ineficientes en ofensiva, por lo que los puntos llegaron luego de dos minutos de juego. Con la misma convicción, pero menos frenetismo, Santa Paula siguió lastimando al cesto de los entrerrianos, que volcaron su juego en Caire y las avivadas de Merlo.

Con buenos momentos desde el triple, los locales mostraron un buen momento de cierre de partido para declarar la victoria ante La Unión por 77 a 62 y decretar un nuevo partido en la serie.

Este jueves, desde las 21.30, santafesinos y entrerrianos volverán a verse las caras por la serie de cuartos de final en el estadio Victor Comelli desde la ciudad de Gálvez: Santa Paula tendrá una chance más de forzar el quinto juego, y La Unión buscará cerrar su último match-point para pasar a semifinales.