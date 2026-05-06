“Emboscada” se presentó a sala llena en el Teatro 3 de Febrero y este jueves llega a los cines

Los integrantes del elenco de "Emboscada" estuvieron presentes en el Teatro 3 de Febrero.

El martes por la noche, el Teatro 3 de Febrero fue escenario de una función especial de "Emboscada", dirigida por Mauro Bedendo, que se vivió a sala llena, confirmando el fuerte interés que el film viene generando en la región. Desde este jueves, en la cartelera del cine Círculo.

La presentación tuvo además un antecedente contundente: el año pasado, la película dirigida por Mauro Bedendo se convirtió en una de las más convocantes del FICER 2025, alcanzando récord de espectadores y consolidando su vínculo con el público entrerriano.

En esta oportunidad, si bien no estuvo presente Roly Serrano, uno de los nombres destacados del elenco, la función mantuvo un clima de expectativa y cercanía, con muy buena respuesta del público local que colmó el coliseo.

A sala llena, la presentación de "Emboscada" en el Teatro 3 de Febrero.

La trama se sitúa en uno de los momentos más críticos del país: un reportero gráfico que, en medio del corralito de 2001, logra recuperar sus ahorros en dólares de un banco, los oculta y termina cumpliendo una condena en prisión. Al salir en libertad, comienza a ser perseguido por policías corruptos y decide regresar a su pueblo natal, Villa Urquiza, donde busca refugio y la posibilidad de reencontrarse con sus amigos de la infancia y la adolescencia.

Con elementos de thriller y una fuerte carga social, “Emboscada” construye un relato donde la tensión se mezcla con la memoria y los vínculos.

Uno de los grandes atractivos de la película es su elenco, encabezado por Osvaldo Laport y Roly Serrano, quienes sostienen la historia con interpretaciones de gran intensidad.

A ellos se suma un elenco amplio y diverso que combina nombres reconocidos con actores de la región, reforzando el carácter territorial de la producción. Entre ellos, Erika de Sautu, Luis Ventura, Juan Carlos Gallego, Florencia Minen, Pedro Peralta, Hugo La Barba, Roberto Trucco, Koky Satler, Cristian Buffa, Pablo Tolosa, Mariano Alfonso, Marcelo Atelman, Clara Bourdin, Enzo Facendini, Rubén Clavenzani, Jorge Calcina, Osvaldo Chinnisi, Horacio Lapunzina, Cristian Maldonado, Carlos Esteban Fernández, Gabriel Godoy Leyes, Liza Ormaechea, Claudia Favotti, Mauro Gallego, Lola Sanguineri, Gustavo Morales, Leandro Bogado y Manita Galer de Freiberg.

A ese entramado artístico se suma también la mirada del equipo de producción. Lucas Calabrese, integrante de Alasur, destacó para ANÁLISIS el carácter colectivo del proyecto y el compromiso detrás de la realización.

“Fue un proceso en equipo hermoso, que estuvo a la altura”, señaló, y remarcó además uno de los valores distintivos del film: “El público se va a encontrar con los paisajes de Villa Urquiza y de toda la zona, con la actuación de muy buenos actores que se sumaron a Roly Serrano, Osvaldo Laport y Erika de Sautu, lo que para nosotros es un honor enorme”.

Una producción construida desde lo colectivo, con fuerte identidad territorial y un entramado humano que se refleja tanto delante como detrás de cámara. Tras su paso por el Teatro, la película inicia ahora su recorrido comercial: desde este jueves podrá verse en el Cine Círculo, ampliando su llegada a nuevos espectadores.