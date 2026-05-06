Habrá una nueva función de cine debate en Paraná

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos llevará a cabo una nueva función del ciclo de cine conducido por el periodista Franco Giorda el próximo lunes 11 de mayo. El encuentro se llevará a cabo en la sala Rubén Noble, ubicada en calle Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná, en el horario de 18 a 20:30. En esta oportunidad, la actividad consistirá en la proyección del largometraje El último concierto, dirigido por Yaron Zilberman en el año 2012, con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión grupal sobre el arte y los vínculos humanos.

La trama de la película seleccionada para esta jornada aborda la vida íntima de un cuarteto de cuerdas de reconocimiento internacional, el Fugue String, que se encuentra en las vísperas de celebrar su vigésimo quinto aniversario. El equilibrio del grupo se ve alterado cuando a Peter Mitchell, el violonchelista y miembro de mayor edad interpretado por Christopher Walken, se le diagnostica la enfermedad de Parkinson. Ante esta situación irreversible, el músico anuncia su intención de realizar un último concierto antes de su retiro definitivo de los escenarios.

Este suceso actúa como un detonante que obliga a los otros tres integrantes a reevaluar sus posiciones dentro de la formación y a enfrentar conflictos latentes que habían permanecido ocultos durante décadas de convivencia profesional.

El desarrollo del film va develando las tensiones internas que surgen a partir de esta crisis que afectan tanto a lo artístico como a lo familiar. Robert, el segundo violinista personificado por Philip Seymour Hoffman, manifiesta su deseo de alternar el rol principal con Daniel, papel a cargo de Mark Ivanir, quien ocupó ese lugar de liderazgo de manera exclusiva durante mucho tiempo. Esta disputa técnica se traslada al ámbito personal cuando Robert descubre que su esposa Juliette, la violista del grupo interpretada por Catherine Keener, no respalda sus aspiraciones de cambio.

La trama suma capas de complejidad con la aparición de Alexandra, la hija del matrimonio, quien inicia una relación con Daniel, reviviendo antiguos sentimientos y desencuentros que ponen a prueba la cohesión del cuarteto.

La entrada será libre y gratuita hasta agotar la capacidad disponible del salón.