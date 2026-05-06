“Nadie va a querer jugar con Patronato”, advirtió Alan Sosa

El arquero y capitán de Patronato, Alan Sosa, destacó la impronta de Marcelo Candia desde que asumió como entrenador del plantel de la Primera Nacional de fútbol. Con el oriundo de Federal como director técnico, el equipo lleva cuatro partidos invicto, con dos victorias y misma cantidad de empates.

“Nos estamos adaptando a otra forma de jugar, a presionar más arriba. Eso demanda tener las líneas más juntas y correr más. Tenemos la gente para hacerlo y eso nos da tranquilidad. La actitud no se negocia”, manifestó el guardameta en una entrevista con el medio partidario Código Patrón.

Respecto de la victoria del domingo ante Nueva Chicago por 2 a 1, el exTigre fundamentó: “Fue de los mejores partidos que disputamos. El primer tiempo con Deportivo Maipú me gustó mucho, a pesar de que no pudimos convertir. Ese fue un gran puntapié. A partir de ahí mejoramos mucho y este último partido fue clave porque generamos situaciones y tuvimos un desgaste increíble en todas las líneas, que lo pudimos sostener durante mucho tiempo”.

A continuación, Sosa comparó las propuestas de Candia (4-4-2) y Rubén Darío Forestello, quien proponía tácticamente jugar con un sistema 5-3-2. “Los sistemas siempre tienen su manera de jugar. Con el Yagui no nos sentíamos del todo cómodos porque tenemos jugadores para jugar por abajo y el sistema demandaba hacerlo por arriba. Teníamos poca gente en el medio y se nos hacía difícil con un solo delantero. Con Marcelo (Candia) lo simplificamos y está saliendo. No quiere decir que vamos a ganar todos los partidos, pero con esta intensidad se les va a hacer difícil a todos. Nadie va a querer jugar con Patronato”, consideró.

Sobre los momentos del equipo y su flojo comienzo en la temporada, Sosa reconoció: “Sabemos cuándo jugamos bien o mal. Tratamos de mantener la calma cuando las cosas no salen. Hoy estamos en una etapa en la que nos sentimos bien con el sistema y con la presión alta. Esto tiene que ser nuestro piso. Somos los mismos que hace un mes no generábamos situaciones, no es que se armó un equipo nuevo”.

Por otra parte, el exGimnasia de Jujuy aseguró que “se están tomando riesgos, como poner al Flaco (Santiago Piccioni) en un lugar donde no es habitual (lateral izquierdo, pese a que es defensor central). Pero lo está haciendo bien y hay que respetarlo. Son momentos del equipo y los estamos atravesando”.

En otro orden, Sosa destacó que le llegan pocas veces por encuentro desde que arribó al club a mediados de 2025: “Desde que estoy en Patronato me acostumbré a tener dos o tres situaciones por partido y tengo que responder en todas. Es más difícil porque exige mucha concentración, pero estoy muy feliz en la ciudad, en el club y cerca de mi familia. Eso me permite rendir mejor”.

Consultado por las cuestiones a mejorar, el guardameta indicó: “Tenemos que cerrar antes los partidos. El otro día, después del descuento, parecía que se nos venían. Era un partido que habíamos dominado en todas las líneas y tenemos que tener la capacidad de liquidarlo. Marcelo hace mucho hincapié en las formas: en todas las canchas vamos a ir a ganar”.