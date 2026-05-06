Este artículo está basado en libro “El hombre mediocre” de José Ingenieros, un socialista, advierto esto para no herir susceptibilidades.

Hay épocas en las que la mediocridad se disfraza de ruptura. Momentos en los que el grito se confunde con el coraje, la provocación con la valentía y la destrucción con la transformación. En esos tiempos, la figura del líder deja de ser guía y se convierte en espejo: no refleja lo mejor de una sociedad, sino sus miedos más profundos. Allí aparece el presidente mediocre.

El hombre mediocre no describe simplemente a individuos sin talento; describe un tipo humano que renuncia a ser. El mediocre no es el que falla, sino el que evita el riesgo de intentar. No es el que se equivoca, sino el que reemplaza el pensamiento por la repetición, la convicción por el impulso, el ideal por la conveniencia.

El presidente mediocre no tiene un ideal que lo trascienda. Tiene, en cambio, un enemigo que lo define. Necesita confrontar para existir, porque carece de un horizonte que lo ordene. Su discurso no construye futuro; organiza resentimientos. Convierte la política en un campo de batalla permanente donde cada diferencia es una amenaza y cada crítica una traición.

En lugar de elevar a la sociedad, la reduce a sus emociones más primarias.

La mediocridad intelectual, decía Ingenieros, se expresa en la incapacidad de pensar por cuenta propia. “La envidia, ese sentimiento que el autor describía como la adoración del mediocre hacia el mérito, se transforma en política de Estado”. En el líder mediocre esto se transforma en una lógica binaria: todo se divide entre leales y enemigos, entre puros y corruptos, entre quienes “entienden” y quienes “no merecen”. No hay matices porque los matices exigen profundidad, y la profundidad exige esfuerzo.

Por eso simplifica.

No porque la realidad sea simple, sino porque no tolera su complejidad.

El presidente mediocre confunde la autenticidad con la impulsividad. Cree que decir lo primero que aparece en su mente es una forma de sinceridad, cuando en realidad es una forma de desorden. Reemplaza la palabra como instrumento de encuentro por la palabra como arma. Y en ese proceso degrada el lenguaje público: lo vuelve agresivo, fragmentado, incapaz de construir comunidad.

La mediocridad moral aparece entonces como consecuencia inevitable. Ingenieros señalaba que el mediocre no necesariamente es corrupto, pero sí es hipócrita: simula valores que no encarna. En el poder, esa simulación toma la forma de una épica vacía. Se invoca la libertad mientras se desprecia al que piensa distinto. Se exalta la verdad mientras se relativiza según la conveniencia. Se habla de grandeza mientras se cultiva la división.

El problema no es solo ético. Es estructural.

Porque la mediocridad no gobierna sola: se organiza.

Rodea al líder de figuras que no lo desafían, que no lo corrigen, que no lo elevan. Prefiere la lealtad ciega a la inteligencia crítica. Y así construye un sistema donde el mérito es sospechoso y la obediencia es premiada. La mediocracia, en términos de Ingenieros, no es un accidente: es un proyecto.

Un proyecto que teme al talento porque lo expone.

Por eso, frente a cualquier voz que se eleva, el presidente mediocre no dialoga: descalifica. No debate: ridiculiza. No integra: expulsa. La envidia, ese sentimiento que el autor describía como la adoración del mediocre hacia el mérito, se transforma en política de Estado. No se busca mejorar, sino bajar al otro.

Así, el liderazgo pierde su dimensión transformadora y se vuelve performático.

Todo se convierte en espectáculo.

La gestión queda subordinada a la narrativa. La complejidad de gobernar se simplifica en gestos, en frases, en actos que buscan impacto inmediato más que resultados duraderos. El tiempo largo, indispensable para cualquier transformación profunda, es reemplazado por la urgencia constante de sostener la atención.

El presidente mediocre necesita ser visto más que ser comprendido.

Y sin embargo, el mayor riesgo no está en él, sino en lo que despierta. Porque su liderazgo se alimenta de una sociedad cansada, frustrada, herida. Una sociedad que, ante la falta de respuestas, abraza la promesa de la ruptura sin preguntarse por su dirección. El problema no es que el mediocre llegue al poder; es que encuentra eco.

Allí es donde la advertencia de Ingenieros se vuelve urgente.

La historia no avanza por la mayoría, sino por aquellos que sostienen un ideal incluso cuando es incómodo. El antídoto frente al presidente mediocre no es otro líder que grite más fuerte, sino una comunidad que piense más profundo. No es la confrontación permanente, sino la reconstrucción del sentido.

Un presidente puede degradar el lenguaje, pero una sociedad decide si lo adopta.

Puede dividir, pero una sociedad decide si se fragmenta.

Puede simplificar, pero una sociedad decide si renuncia a comprender.

El verdadero desafío, entonces, no es político: es cultural. Es recuperar el valor del ideal en un tiempo que premia lo inmediato. Es volver a distinguir entre autenticidad y desborde, entre coraje y agresión, entre liderazgo y espectáculo.

Porque al final, la mediocridad no se impone: se tolera.

Y cada vez que se la naturaliza, deja de ser una excepción para convertirse en norma.

El presidente mediocre no crea esa norma. La revela.

La pregunta, entonces, no es quién gobierna, sino qué tipo de sociedad estamos dispuestos a ser.

(*) Esteban Bullrich es ex ministro de Educación de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Ex senador nacional por la Provincia de Buenos Aires. Esta columna de Opinión fue publicada originalmente en el portal de Infobae.