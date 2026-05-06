Capturaron en Rosario a los prófugos por el intento de homicidio en islas de Victoria

Dos hombres que permanecían prófugos por el intento de homicidio de un hombre de 67 años en la zona de islas del departamento Victoria fueron detenidos este miércoles en operativos realizados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. De este modo, quedaron aprehendidos los tres sospechosos identificados en la causa.

El hecho investigado ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando la víctima fue herida con disparos de arma de fuego por parte de tres agresores que, en ese momento, no habían sido identificados. A partir de allí, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal inició una serie de tareas que permitió establecer la autoría del ataque y determinar que los implicados eran oriundos de Rosario.

En el marco de ese trabajo, el 9 de abril se había concretado la primera detención. Fue en la localidad de Arroyo Seco, con intervención de Prefectura Naval Argentina, donde fue arrestado un hombre de 38 años que desde entonces permanece con prisión preventiva en una unidad carcelaria entrerriana.

La investigación continuó para dar con los otros dos involucrados, quienes se encontraban prófugos. Finalmente, en la madrugada de este miércoles, alrededor de las 5:30, se llevaron adelante allanamientos simultáneos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria, con la colaboración de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Como resultado, fueron detenidos dos hombres de 33 y 36 años, señalados como partícipes del ataque.

Ambos quedaron a disposición de la magistratura interviniente, que deberá avanzar en el proceso judicial para determinar responsabilidades en el intento de homicidio ocurrido en la zona de islas.