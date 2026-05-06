El Gobierno recibe a ATE y UPCN para definir un nuevo aumento salarial

El Gobierno provincial volverá a reunirse este miércoles con representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en el marco de una nueva audiencia paritaria para discutir un nuevo aumento salarial para los trabajadores estatales.

El encuentro se desarrollará desde las 15 en la Secretaría de Trabajo.

Qué planteará UPCN

De cara a la reunión, el secretario general de UPCN, José Allende, sostuvo que espera que el Ejecutivo mantenga el compromiso de no ofrecer “montos en negro”.

Además, adelantó que el gremio buscará avanzar en el blanqueo progresivo de sumas otorgadas en acuerdos anteriores y remarcó la necesidad de una propuesta que mejore el poder adquisitivo frente a la inflación.

Los reclamos que llevará ATE

Por su parte, ATE confirmó que insistirá con una recomposición salarial y sumará una serie de pedidos vinculados a las condiciones laborales.

Entre ellos figuran la actualización del Código 272, de los viáticos y de las asignaciones familiares, además del reconocimiento remunerativo de títulos de posgrado y la revisión del valor hora en el sector de Enfermería.

También reclamarán ropa de trabajo, actualización de adicionales por horario atípico, jardines maternales o su compensación, y medidas vinculadas a derechos laborales y condiciones escalafonarias.

La reunión se dará en un contexto de tensión, ya que en la última paritaria ATE rechazó la propuesta oficial y el aumento terminó siendo otorgado por decreto.

Desde el sindicato sostienen que los estatales atraviesan una pérdida del 40 por ciento del poder adquisitivo y advirtieron que parte de los salarios quedó por debajo del costo de la Canasta Básica Total.