Libertadores: Independiente Rivadavia irá por una nueva victoria

Idependiente Rivadavia irá por una nueva victoria ante Fluminense y la clasificación a octavos de final de la Libertadores.

Independiente Rivadavia y Fluminense se enfrentarán, desde las 21.30, en el Estadio Malvinas Argentinas por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. La Lepra mendocina llega con puntaje perfecto en la Copa y un triunfo frente al conjunto brasileño lo meterá en los octavos de final del torneo.

El equipo mendocino está viviendo un momento soñado en la competición. En la primera participación de su historia, Independiente Rivadavia ganó los tres partidos que jugó (1-0 a Bolívar, 2-1 a Fluminense y 4-1 a Deportivo La Guaira) y si se impone ante el conjunto de Río de Janeiro se clasificará a los octavos de final con dos fechas de antelación.

Esto se debe a que la Lepra tiene nueve puntos y es líder absoluto del Grupo C, mientras que Bolívar tiene cuatro, La Guaira dos y Fluminense uno. Por ende, si Independiente le gana al Flu alcanzará las 12 unidades y ya no importará el resultado entre bolivianos y venezolanos, y de esta manera sacará boleto para los mano a mano de la Libertadores.

Además, los dirigidos por Alfredo Berti terminaron punteros de la Zona B del Apertura con 34 puntos -también lideran la tabla anual- y se aseguró la localía en los playoffs hasta semifinales, en caso de llegar, ya que la final se jugará en Córdoba. El próximo sábado, la Lepra recibirá a Unión por los octavos de final y de ganar enfrentará a Talleres o Belgrano.

Por su parte, Fluminense llega de una manera totalmente opuesta, y tiene su clasificación muy comprometida. Con un punto, producto de perder 2-1 con Independiente Rivadavia y 2-0 ante Bolívar, y empatar 0-0 con Deportivo La Guaira, el equipo de Río de Janeiro está obligado a ganar en Mendoza para seguir soñando con los octavos de final.

Sin embargo, su performance en el Brasileirao hasta el momento es buena y marcha tercero con 26 puntos, a siete del líder Palmeiras que suma 33. “Era un grupo accesible para el que no conoce de fútbol. Segundo, quedate tranquilo que vamos a clasificar. Así que no te preocupes por la tabla, por la tabla de posiciones, vamos a clasificar”, declaró Luis Zubeldía, entrenador del Flu, tras la caída contra Bolívar.

El camino de Independiente Rivadavia en la Libertadores seguirá visitando a Deportivo La Guaira en Venezuela, mientras que Fluminense recibirá a Bolívar de Bolivia en el Estadio Maracaná.

FORMACIONES

INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Jemmes, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Alisson, Jefferson Savarino; Agustín Canobbio, Kevin Serna, Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay). VAR: Antonio García (Uruguay). Cancha: Malvinas Argentinas de Mendoza. Hora: 21.30 (Fox Sports).