Oro Verde: "Nosotros tenemos hace 12 años un sistema de separación de residuos de origen", explicó Clement

El intendente de Oro Verde, César Clement, ratificó la postura del municipio de no acompañar la instalación de un Parque Ambiental en su ejido, en el marco del proyecto que busca trasladar el basural a cielo abierto de Paraná. La decisión, sostuvo, responde a la necesidad de “estar al lado de los vecinos”, en medio de un escenario que definió como atravesado por “mucha información y también desinformación”.

Clement explicó que la localidad quedó “en un lugar muy complejo” ante la posibilidad de que el emprendimiento se ubique en su territorio y remarcó que el rechazo es claro: “No pretendemos que se haga en Oro Verde, por eso rechazamos esta idea que se haga en las tierras de la localidad”.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, donde el jefe comunal detalló el proceso que derivó en la actual controversia.

Falta de información y cuestionamientos al proceso

El intendente indicó que el proyecto se viene discutiendo desde el inicio de la actual gestión provincial y que se analizó en el marco de un consorcio integrado por varios municipios del área metropolitana. Sin embargo, cuestionó la falta de acceso a información concreta.

“Tenemos un pantallazo de lo que es el proyecto, nosotros hemos pedido por nota para ver el proyecto, para ver los análisis de por qué se eligió ese lugar y no lo hemos tenido en tiempo y forma”, afirmó. Y agregó: “Eso es lo que genera el descontento y la incertidumbre que tenemos todos como vecinos”.

En ese sentido, consideró que la comunicación oficial fue “muy apresurada”, ya que se avanzó sin que la comunidad pudiera conocer en detalle la iniciativa.

El rechazo de Oro Verde

Clement confirmó que, tras distintas evaluaciones de posibles ubicaciones —como Colonia Avellaneda, San Benito y terrenos del Ejército—, el sitio considerado viable terminó siendo Oro Verde.

“El lugar seleccionado, el lugar viable es acá en Oro Verde. Realmente nosotros rechazamos eso y no acompañamos esa propuesta”, subrayó.

Además, remarcó que el municipio cuenta con un sistema propio de gestión de residuos, lo que refuerza su postura. “Nosotros tenemos un programa de 12 años del GIRSU, con separación en origen, planta de reciclado y relleno sanitario. No necesitamos tener otro espacio para recibir residuos de otros lugares”, explicó.

Para el intendente, cada jurisdicción debería hacerse cargo de sus propios desechos: “Yo creo que es un problema donde cada municipio tiene que hacerse cargo de cada residuo también”.

Uso del suelo y margen de acción

Consultado sobre la posibilidad de frenar el proyecto, Clement señaló que, si bien las tierras involucradas —como las del Ejército— son de jurisdicción nacional, el municipio tiene herramientas propias.

“Tenemos dentro de nuestro código de urbanización la potestad del uso de suelo”, afirmó, dejando entrever que el gobierno local podría incidir en la decisión final.

Contexto político y respaldo local

El jefe comunal también se refirió a la renuncia del exintendente Oscar Toledo a su cargo en el gobierno provincial, quien decidió alinearse con la postura local.

“Él acompaña la decisión que tienen todos los vecinos y renunció para ponerse del lado nuestro”, indicó.

Asimismo, adelantó la realización de una asamblea con vecinos para formalizar la posición del municipio y canalizar las inquietudes de la comunidad.

Coparticipación y situación financiera

En otro tramo de la entrevista, Clement abordó la situación económica de Oro Verde y el impacto de la caída de la coparticipación.

“Se redujo en un 20 por ciento, obviamente que influye muchísimo”, señaló. No obstante, aseguró que el municipio mantiene cierto equilibrio: “Trabajamos muy ordenados, tenemos un colchón económico y la gente acompaña con los impuestos”.

Esa estabilidad permite sostener los servicios y parte de la obra pública, aunque limita proyectos de mayor envergadura. “No se pueden afrontar obras muy grandes, como asfalto en caliente en toda la ciudad o nuevas escuelas, que hoy no vemos viables”, concluyó.