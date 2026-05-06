Champions League: PSG empató con Bayern Múnich y se clasificó finalista

París Saint-Germain se clasificó este miércoles a la final de la Liga de Campeones de Europa y definirá el título con Arsenal de Inglaterra. El equipo dirigido por el español Luis Enrique empató 1 a 1 en la revancha de las semifinales ante Bayern Múnich en el Allianz Arena, luego de imponerse 5 a 4 en la ida, disputada en el Parque de los Príncipes.

Ousmane Dembélé abrió la cuenta a los 3 minutos del primer tiempo para el actual campeón europeo, luego de un pase del georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Así justificó el dominio galo en el trámite del partido. Pero el 1 a 0 se mantuvo hasta en los minutos finales, porque Manuel Neuer evitó que PSG estirara la ventaja.

Recién en tiempo de descuento (90+4 marcaba el cronómetro), Bayern Múnich empató el encuentro con un remate potente de Harry Kane, pero prácticamente no quedaba tiempo para más y la clasificación ya era un hecho para los parisinos.

De esta manera, PSG enfrentará a Arsenal el 30 de mayo en Budapest, Hungría. Allí habrá un solo argentino entre los protagonistas de la gran final: el entrerriano Gabriel Heinze, actual ayudante de campo de Mikel Arteta en los Gunners.