El Banco de Alimentos reparte más de 40.000 kilos de comida por mes en Paraná

En un contexto de creciente demanda alimentaria, sólo en marzo el Banco de Alimentos de Paraná distribuyó más de 40.000 kilos de mercadería entre organizaciones sociales de la ciudad. Aún resta conocer los datos de abril, pero esta tendencia refleja tanto la capacidad operativa de la entidad como el aumento sostenido de personas que no logran cubrir sus necesidades básicas.

En este marco, el BAP se consolida como una pieza clave de gestión social. Bajo un modelo internacional, la organización busca reducir las 16 millones de toneladas de comida que se pierden anualmente en Argentina, sobre todo en un contexto económico donde la seguridad alimentaria se vuelve una urgencia cotidiana. Así, la ONG emerge no como una entidad de beneficencia tradicional, sino como una organización logística de alta eficiencia.

El modelo, que desembarcó en la capital entrerriana en 2019, tiene un objetivo claro: evitar que alimentos que han perdido su valor comercial, pero que siguen siendo perfectamente aptos para el consumo humano, terminen en la basura, publicó Uno Entre Ríos.

María Paz Montenegro, presidenta del BAP, lidera esta iniciativa que nació de una premisa contundente: “En Argentina y el mundo, el hambre es meramente un problema de gestión”, precisó, y explicó: “Habiendo tantos kilos de alimentos que se pierden y desperdician siendo aptos para consumo y habiendo tanta gente que hoy lo necesita, es muy importante que estén los bancos de alimento. Es un modelo internacional que existe inclusive en los países del primer mundo”.

Bajo esa lógica, el banco funciona como un nexo técnico entre las empresas que producen excedentes y las organizaciones sociales que asisten a personas en situación de vulnerabilidad.

Modelo internacional

El BAP no trabaja de forma aislada. Integra una red de 20 bancos de alimentos en Argentina y forma parte de la Global Food Banking Network (GFN), lo que les permite operar bajo estándares internacionales de seguridad e higiene. “Es un modelo que no puede no existir habiendo tantos kilos de alimentos que se pierden y desperdician siendo aptos para consumo y habiendo tanta gente que hoy lo necesita”, explicó Montenegro.

La magnitud de la operación es vasta: sólo en el mes de marzo, la organización logró distribuir 40.450 kilogramos de alimentos. En los últimos 20 meses de gestión conjunta con el municipio, la cifra asciende a más de 600.000 kilos entregados.

La logística requiere una estructura profesionalizada que incluye un equipo de 15 personas en Paraná, dos en Concordia y una comisión directiva que supervisa la trazabilidad de productos de grandes firmas a nivel país.

Marco legal

Uno de los pilares que sostiene esta actividad es la Ley 25.989, conocida como Ley Donal, y la Ley 27.454 de reducción de pérdidas y desperdicios. Estas normativas brindan un marco de seguridad jurídica a las empresas. “La Ley Donal exime a las empresas de responsabilidad una vez que el producto es donado al banco de alimentos”, señaló la presidenta del BAP

Sin embargo, Montenegro advirtió que aún falta camino por recorrer en materia legislativa para incentivar la donación sobre el descarte. “Hoy es más barato y más fácil para las empresas tirar el producto que donarlo por cuestiones impositivas”, afirmó, instando a los legisladores a generar mayores incentivos

Asimismo, el BAP impulsa a nivel nacional el debate sobre el “doble etiquetado”, que permitiría extender la vida útil de productos que, aunque superen su fecha de vencimiento comercial, mantienen su aptitud biológica para el consumo.

Innovación social

Tradicionalmente, los bancos de alimentos entregan grandes volúmenes a instituciones como comedores, merenderos y hogares que tienen la capacidad de cocinar para grupos masivos. No obstante, el BAP está implementando una prueba piloto basada en modelos de Chile y Australia: los almacenes sociales.

Este proyecto busca “devolverle la dignidad y la posibilidad de cocinar en sus propias casas” a las personas, evitando que tengan que asistir obligatoriamente a un comedor comunitario

Actualmente, 100 adultos mayores ya reciben asistencia bajo esta modalidad de entrega directa

La demanda, admite Montenegro, ha cambiado de rostro: hoy se nota un aumento de pedidos por parte de adultos mayores que no llegan a fin de mes e incluso de personas que tienen un empleo formal pero cuyos ingresos son insuficientes frente a la inflación.

Alianzas estratégicas del Banco de Alimentos

El éxito del modelo en Paraná se apoya también en la articulación público-privada. Montenegro destaca la relación con la gestión municipal actual: “Es uno de los pocos bancos de alimentos que trabaja tan bien con el municipio; eficientizamos los recursos asistiendo a las mismas organizaciones”, subrayó.

Además, cuentan con el respaldo de organismos internacionales como UNICEF, con quienes desarrollan proyectos de desayunos saludables para niños de uno a cinco años y mejoras en la infraestructura sanitaria de sus depósitos.

En un escenario atravesado por la desigualdad, experiencias como esta demuestran que, con organización y compromiso, es posible construir respuestas concretas y sostenibles. Allí donde antes había desperdicio, hoy hay alimento. Y, sobre todo, hay dignidad.

Cómo colaborar

El Banco de Alimentos de Paraná mantiene abierta la convocatoria para voluntarios que deseen sumarse a las tareas de auditoría y clasificación de mercadería.

Los interesados pueden obtener más información en su sitio web oficial www.bap.org.ar o a través de sus redes sociales bajo el nombre Banco de Alimentos PNA

“Uno está acá también porque recibe mucho más de lo que da”, concluyó Montenegro, invitando a la comunidad a ser parte de esta loable iniciativa.