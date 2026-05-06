El municipio de Paraná trasladó 7 toneladas de residuos tecnológicos al centro “Basura Cero” en Buenos Aires

El Centro de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) y Neumáticos Fuera de Uso (NFU) de la Municipalidad de Paraná, realizó un envío de 7 toneladas de residuos al centro “Basura Cero” en Buenos Aires para su disposición final.

“Este Centro tiene un trabajo muy importante desde hace muchos años”, destacó el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz.

El RAEEs es un centro municipal que recibe aparatos eléctricos y/o electrónicos en desuso, ya sea heladeras, microondas, televisores, todos los pequeños electrodomésticos del hogar, celulares, ventiladores. Está situado en Fragata Sarmiento y Pérez Colman, y funciona de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Además, el SAV 147 recibe las solicitudes de retiro a domicilio de aparatos, que se hace cada 15 días, los sábados de 9 a 14 horas. Asimismo, en el Centro también se reciben neumáticos fuera de uso, solo de vecinos particulares.

“Son muchos aparatos que entran en este centro diariamente donde el personal realiza un diagnóstico para determinar si pueden ser reutilizados, en el caso que así sea se donan a entidades municipales o instituciones de carácter público. En tanto, los que ya no tienen forma de recuperación se desechan y se transfieren a un cetrino de disposición final”, manifestó Pérez Viecenz.

Todos los materiales desechados fueron trasladados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se depositarán en la Red Reciclar o en el Centro Basura Cero. “En lo que va del año ya hemos puesto a disposición 20 toneladas de desechos tecnológicos. El objetivo anual que tenemos desde el RAEES es desechar 50 toneladas”, agregó el funcionario.