"Pintura y Tragos": la propuesta de arte y gastronomía vuelve con dos fechas en mayo

La propuesta recreativa denominada "Pintura y Tragos" regresa al ruedo con dos nuevas fechas programadas para los viernes 8 y 15 de mayo, en el horario de 20 a 23, en el espacio cultural Casa Madre (La Paz 161) de Paraná. El evento es organizado por el espacio Design Havana y busca ofrecer una experiencia de distensión y creatividad donde los concurrentes puedan explorar su faceta artística en un ambiente social y descontracturado.

En esta oportunidad, los coordinadores del taller plantearon una dinámica que permite a cada persona seleccionar su modalidad de trabajo según su preferencia. Los interesados podrán optar por intervenir una pieza de yeso con forma de gato o, como alternativa, realizar un diseño personalizado sobre una tote bag o bolsa de tela.

La organización proveerá la totalidad de los materiales necesarios para la realización de las piezas, incluyendo las pinturas, pinceles y los elementos de limpieza.

El costo de la experiencia será de $25.000, valor que contempla el acceso al taller, los materiales de arte y una oferta de consumo gastronómico. Según detallaron los organizadores, el arancel incluye dos tragos a elección para cada participante y un servicio de picoteo destinado a acompañar la velada.

Desde la organización aclararon que la actividad está diseñada tanto para personas con conocimientos previos en artes plásticas como para principiantes totales.

Para reservas, comunicarse a por privado al Instagram de @desingnhavana o @casa.madre.parana