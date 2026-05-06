Paula Righelato presenta un unipersonal en lenguaje clown

La actriz y payasa Paula Righelato protagonizará este viernes 8 de mayo a las 20 el espectáculo unipersonal titulado "Icaria", que tendrá lugar en la sala Casa Boulevard / Metamorfosis, en calle Ituzaingó 80 de la capital entrerriana. La obra, que cuenta con la dirección general de Nadia Grandón y la dirección en clown de Ezequiel Caridad, propone una puesta en escena de carácter tragicómico donde se entrelazan el deseo personal de volar con el antiguo mito griego de Dédalo y su hijo Ícaro.

La trama de la obra aborda la persistencia de los sueños frente a los obstáculos, el miedo al fracaso y las caídas inevitables que atraviesan la experiencia humana de generación en generación.

A lo largo de los 50 minutos que dura la función, la protagonista emplea elementos escenográficos como sogas y diversos juegos para dar forma a una metáfora sobre la ambición de altura y la libertad. El texto recupera la inocencia y el juego del clown para interpelar la visión del mundo adulto, planteando dudas sobre qué decisiones se toman ante las limitaciones propias y ajenas cuando se intenta alcanzar un objetivo anhelado.

La producción cuenta con un equipo técnico especializado que trabajó en la construcción de la estética visual del espectáculo, con la participación de Alfredo Godoy Wilson en el diseño y realización de la escenografía y de Solange Franco estuvo a cargo del diseño de vestuario.

La función cuenta además con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

La presentación se realizará bajo la modalidad de entrada a la gorra.