Caburé Editorial abrió una convocatoria para la publicación de obras literarias individuales

La librería y editorial Caburé lanzó una convocatoria para la recepción de originales destinados a la publicación de libros de autoría individual en Argentina durante el corriente año. La iniciativa permanecerá abierta hasta el 30 de junio y está dirigida a autores de lengua española que residan tanto en el país como en el exterior.

Este llamado pretende seleccionar obras que se ajusten al perfil editorial de la firma para su posterior edición. El sello aclara que no se trata de un concurso literario con fines de premiación, sino de un proceso de selección para integrar su catálogo profesional.

La convocatoria abarca una amplia variedad de géneros que incluyen cuento, crónica, novela corta, novela, poesía y ensayo, permitiendo a cada interesado presentar un único material original de su autoría.

Los criterios de extensión para las obras varían según el género literario elegido por el autor para su postulación. Para los manuscritos de cuentos, crónicas, novela corta, novela y ensayo, se estableció un mínimo de 30 páginas y un máximo de 200. En el caso de los textos de poesía, el rango de extensión debe situarse entre las 30 y las 100 páginas como límite superior.

Los editores subrayaron que no se aceptarán antologías ni publicaciones de carácter colectivo, ya que la búsqueda está centrada exclusivamente en voces individuales.

Durante el proceso de análisis, el equipo de Caburé Editorial evaluará aspectos como la pertinencia del tema, el dominio y buen uso de la lengua española, la contribución a la bibliodiversidad y la creatividad en el desarrollo de personajes o tramas en la prosa, además de la viabilidad financiera de cada proyecto.

En cuanto a las normas de presentación, los interesados deben remitir sus trabajos en formato Word, configurados en hoja tamaño A4 con fuente Arial cuerpo 12, interlineado de 1,5 centímetros y márgenes de 3 centímetros.

El envío debe realizarse a la dirección de correo electrónico cabureeditorial@gmail.com, incluyendo en el asunto del mensaje el nombre de la convocatoria, el nombre del autor y el género de la obra.

Es requisito adjuntar dos archivos en el mismo correo: el primero con el original que contenga el título y nombre del autor en la primera página, y el segundo con los datos personales completos, contacto, redes sociales, ciudad de residencia, una sinopsis de la obra y una minibiografía de hasta 500 caracteres con espacios. Asimismo, los postulantes deben informar quiénes son sus autores de referencia y qué lecturas realizaron recientemente para completar su perfil.

El proceso de evaluación contempla que los dictámenes de las obras aprobadas se enviarán a los interesados en un plazo de hasta 10 días tras la recepción del material por parte del equipo editorial.

La editorial remarcó que "cualquier trabajo que contenga contenido prejuicioso, derive de un plagio o haya sido producido mediante el uso de inteligencia artificial será descartado de forma inmediata".

Los autores seleccionados firmarán un contrato de cesión de derechos de autor, estableciéndose que el costo total de producción de los libros estará a cargo de Caburé. Esta financiación se hará efectiva una vez que se cumpla una meta de preventa de al menos 50 ejemplares a través del sitio web de la editorial.

Como parte de las condiciones comerciales, se estipuló que el autor tendrá derecho a percibir el 10% de las ganancias por cada ejemplar comercializado.

Reglamento completo en este enlace.