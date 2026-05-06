La Nación recorta fondos a las provincias y acude a los ATN como principal instrumento

Frente a la caída constante de la recaudación de impuestos que se produjo a lo largo de los últimos nueve meses, el Gobierno se ve obligado a seguir ajustando el gasto en la misma proporción. En ese marco, las provincias se ven sumamente afectadas: en abril, por caso, los envíos discrecionales registraron una baja del 53% interanual.

Los datos se desprenden de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco que este miércoles difunde Ámbito. El mes pasado los envíos apenas alcanzaron los $154.643 millones. "Se trata del segundo peor mes de abril desde 2005, ubicándose solamente por encima de 2024. En el contexto de bajas transferencias no automáticas a subnacionales, hubo cuatro actividades que concentraron la gran mayoría de los envíos.

En primer lugar se ubicaron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que totalizaron $47.000 millones (a nueve provincias) y concentraron el 30% de los fondos distribuidos.

En segundo lugar quedaron los envíos por Universalización de la Jornada Extendida (por $35.000 millones) explicando el 23% de total pagado; en tercer lugar se ubicaron los fondos para Comedores Escolares por $27.000 millones (17% del total) y luego las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales que participaron del 13% por un total de $20.000 millones (a cuatro provincias); así, en conjunto, estas cuatro actividades explicaron el 83% del total del mes; el resto de las actividades explicaron en conjunto el 17% del total del mes.

Cuáles son las provincias que recibieron más fondos

De acuerdo con el informe privado las provincias que recibieron los mayores volúmenes de desembolsos en el mes fueron Buenos Aires con el 25,7% del total (por $39.708 millones, explicados casi en su totalidad por los fondos para la Universalización Jornada Extendida y para Comedores Escolares).

Detrás figuran Entre Ríos con el 8,9% (por $13.836 millones, apoyado en ATN y Transferencias a Caja Previsional) y Chaco con el 6,9% (por $10.605 millones donde se destacan los ATN y los fondos para la Jornada Extendida).

Un poco más atrás quedaron Tucumán con el 6,3% del total ($9.684 millones); Santa Fe con el 6,1% ($9.438 millones); Mendoza con el 5,8% ($9.029 millones); Córdoba con el 5,8% ($9.000 millones); Neuquén con el 5,4% ($8.410 millones); Misiones con el 4,8% ($7.498 millones) y San Juan con el 4,6% ($7.136 millones).

"Entre estas diez provincias mencionadas concentraron el 80% de los envíos totales. Por el contrario, en el fondo de la tabla quedaron Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz, que recibieron menos de $400 millones en cada caso y explicaron, en conjunto, apenas el 0,5% del total", indica el informe

ATN a la carta

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) pasaron a ser la principal vía de asistencia a las provincias. Se trata de recursos de mayor nivel de discrecionalidad. Se distribuyeron $47.000 millones a un conjunto de nueve provincias", destacó Politikon Chaco.

Neuquén se quedó con $8.000 millones, seguida por Mendoza, con $7.000 millones; San Juan, con $6.000 millones; Chaco, con $6.000 millones; Misiones, con $5.500 millones; Entre Ríos, con $4.000 millones; Catamarca, con $4.000 millones; Salta, con $3.500 millones y Santa Fe, con $3.000 millones.

En este mismo mes, el fondo ATN totalizó $86.799 millones según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP); por ende, la ejecución del mismo llegó al 54,1%, siendo el segundo mes consecutivo que supera el 50%, algo que no se veía desde finales del 2021.

Mientras retacea recursos, el Gobierno nacional dispone de asistencia financiera. Frente a la caída de la recaudación y de la actividad económica, se tuvo que salir en rescate financiero de una docena de provincias, a las cuales les anticipó en abril unos $400.000 millones a pagar con coparticipación en lo que queda del año.