A 10 años de haber integrado aquel comprometido equipo de trabajo en Derechos Humanos en Concordia

Luego de los crímenes cometidos por el fascismo y el nazismo durante la II Guerra mundial, la comunidad internacional estimó necesaria una instancia supranacional que velara para que los Estados garantizaran a sus habitantes ciertos derechos.

Este fue uno de los motivos del surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En 1948 se llegó a un consenso que se plasmó en la Declaración Universal de Derechos humanos. Donde se establece el derecho a la Vida, a la Igualdad, a la Libertad de Pensamiento, de expresión, de Participación Política, a la Salud, al Trabajo, al descanso y a la Educación.

Lo que nació como una expresión de voluntad colectiva, como un documento político y ético, y un objetivo común por parte de los Estados para conocer, velar y garantizar derechos, dio lugar a concebir al Estado como el garante de tales derechos, por lo que se ajustan a diversos niveles de obligación, como la de respetar, de proteger, de garantizar y a la obligación de promover estos derechos.

Estos lineamientos se constituyeron en ejes de trabajo para las naciones y se institucionalizaron a través de organizaciones pertinentes para garantizar el cumplimiento.

En Argentina, el Estado adhiere a esta declaración. Por ello se invitó a las provincias a través de sus Ministerios para la creación de o los organismos pertinentes para cumplir tal misiva en Defensa de los Derechos Humanos. La provincia de Entre Ríos y Concordia no fue la excepción que contó con una Subsecretaría y Dirección respectivamente.

Y hoy, 10 de diciembre de 2025, día en el que se conmemora aquella Declaración, nos convocamos a la reflexión sobre aquellas prácticas realizadas en el ejercicio de esta labor. Labor que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la provincia de Entre Ríos realizamos con convicción, entrega y responsabilidad. Entendiendo el hacer desde una perspectiva colectiva, horizontal y ajustada a la declaración vigente, y los pactos preexistentes. Labor silenciosa y solitaria la mayor parte del tiempo. Y fue menester también dar a conocer la existencia de aquel organismo para insertarnos en el ámbito local.

Aquel equipo de trabajo estaba conformado solo por cinco personas y la conducción de Rubén Bonelli. Aquella institución que funcionó sin presupuesto gubernamental, se abrió paso desde el compromiso y metió las narices allí donde consideró necesaria su presencia. En contextos de alta vulnerabilidad social, la Delegación Concordia puso un pie y fue para quedarse. Nos centramos en la labor de las márgenes para avanzar incluyendo a todos. Entendiendo por márgenes los barrios más olvidados de la ciudad y dos instituciones fundamentales que ofician como controladoras y en algunos casos como depósitos de los habitantes de estos bordes, a saber, la Sala de Salud Mental del hospital Felipe Heras y Unidad Penal N° 3.

Aquella oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que se erigió como espacio de resolución y muchas veces único recurso para viabilizar denuncias, arribó a sitios donde la Justicia parecía no tener cabida, involucrándose en casos de resonancia nacional, intentando humanizar situaciones que por su brutalidad y hasta la barbarie conducían a la opinión pública a condenar hasta las propias víctimas.

Podríamos enumerar cientos de casos y situaciones donde se intervino, pero sería imposible detallar todos. Así que sólo mencionaremos los casos más resonantes, no porque ellos sean más importantes que otros, sino a los fines de ilustrar cómo con qué voluntad y convicción, más allá de ideologías políticos partidarias, es posible abordar, resolver conflictos y situaciones particulares para una mejor salud comunitaria.

En el año 2008 la policía de la provincia de Entre Ríos, en su división motorizada, irrumpía sobre la Plaza 25 de Mayo con virulencia y con el apoyo de otros efectivos de a pie comenzó a reprimir salvajemente a trabajadores del Arándano que reclamaban por mejoras salariales y el pago de la interzafra. A partir de aquella intervención de la delegación Concordia, aquel equipo de trabajo se afianzó en el territorio y, observando la necesidad preexistente, se comprometió en la capacitación y ejercicio de prácticas formadoras para sensibilizar e instrumentar a la comunidad en diferentes temáticas. Es así que, se desarrolló el siguiente calendario de cursos, talleres y jornadas, instituyéndose además las primeras jornadas interinstitucionales de derechos humanos en el mes de noviembre del mismo año, y se tomó intervención en los siguientes casos.

En el año 2009 ofreció también a la ciudad de Concordia las segundas Jornadas interinstitucionales de Derechos Humanos, a través de las cuales se hizo hincapié en la necesidad de las mismas y la relevancia de las citadas como espacio de intercambio frente a problemáticas sociales complejas en su abordaje dentro de instituciones como escuelas, hospitales, etc. Cabe destacar lo actuado en las siguientes instancias para garantizar derechos.

El año 2010, fue escenario de una importante capacitación a las fuerzas de seguridad y poder judicial sobre Trata de Personas. Una inquietud relevante recogida como emergente en las segundas Jornadas Interinstitucionales de Derechos Humanos del año anterior. Aquella Delegación de la Subsecretaría intentó permanentemente ajustarse a las necesidades colectivas, articulando práctica y capacitación llegando a toda la comunidad.

Ya con tres años intensos de gestión, la repartición gubernamental comenzó a tener representatividad en el imaginario social y comenzamos a palpar la profundidad de algunas problemáticas como fue la violencia intrafamiliar, en la que solo en 12 meses se registraron 85 casos. Otra temática de relevancia que tratamos fue la capacitación sobre Menores Extraviados que hasta entonces no definía un criterio ajustado a las necesidades. A partir de aquel momento, todas las instituciones conocieron el protocolo vigente y comenzaron a trabajar con él. Se destacan los siguientes tratamientos comunitarios.

Síntesis de actividades años 2010 y 2011

MEMORIA AÑO 2010

SECRETARIA DE CONTROL DE GESTIÓN

OFICINA DE DERECHOS HUMANOS

Organización del Acto por el Día de la Memoria el 24/03/2010. Denuncias y Casos que se atendieron:

Gestión de denuncias por discriminación ante el INADI, según convenio rubricado entre la Municipalidad de Concordia y la Delegación del INADI Entre Ríos: (30 CASOS).

CONVENIO FIRMADO CON EL REGISTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE PERSONAS MENORES EXTRAVIADAS: (8 CASOS).

- Trámites por resarcimiento de la Ley nº 24.043 (EX PRESOS POLÍTICOS)

- Denuncias por maltratos y acoso 27

- Trámites para traslados y pasajes 43

- Trámites relacionados con el derecho a la identidad 3.

- Trámites ante los distintos Juzgados del Fuero Penal y Juzgado de Familia 13

- Resoluciones y Mediación de problemas familiares 16

- Tratamiento de distintos problemas de viviendas 8.

- Denuncia por traslados compulsivos en lugares de trabajo 4.

- Acompañamiento y gestión de trámites ante el IAPV por usurpación de viviendas 2

- Apremios Ilegales 5 casos.

- Organización Interinstitucional para la atención de la problemática del trabajador del arándano (Octubre 2010).

JORNADAS:

JORNADAS SOBRE TRATA DE PERSONAS, LUGAR: HOTEL SALTO GRANDE.

SETIEMBRE 2010.

El Registro Nacional de Menores Extraviados capacitó a funcionarios y agentes públicos en Concordia (Fuerzas de Seguridad: Prefectura, Gendarmería y Policía de Entre Ríos), también a funcionarios del Poder Judicial.

NOVIEMBRE 2010.

SEMINARIO: DERECHOS HUMANOS y PERSPECTIVA de GÉNERO, LUGAR: SALÓN DE ACTOS MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2011

DELEGACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONCORDIA

INFORME DENUNCIAS Y SEGUIMIENTOS

- VIOLENCIA FAMILIAR : ( 85 CASOS)

- MEDIACION POR PROBLEMAS DE DESALOJO (16 CASOS)

- ATENCION A RECLAMOS DE INTERNOS DE LA UNIDAD PENAL (7 VISITAS)

- ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES : (22 CASOS)

- APREMIOS ILEGALES : (17 CASOS)

- ABUSOS DE AUTORIDAD : ( 11 CASOS)

- DENUNCIAS POR DISCRIMINACION EN LOS BOLICHES BAILABLES : ( 18 CASOS)

- DENUNCIAS POR DISCRIMINACION : ( 3 CASOS, TERMAS)

- DENUNCIAS POR DISCRIMINACIÓN EN LAS ESCUELAS: (5 CASOS)

- ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR DENUNCIAS DE CASOS DE DROGADICCION : ( 17 CASOS)

- CASOS SOBRE DERECHO A LA IDENTIDAD : ( 12 CASOS

- RECLAMOS POR INDEMNIZACION POR EX PRESOS POLITICOS : ( 8 CASOS)

- TRAMITES PARA TRASLADO Y PASAJES POR SALUD : (43 CASOS)

- DENUNCIAS POR DESAPARICION DE MENORES : ( 10 CASOS)

- DENUNCIAS POR TRASLADOS COMPULSIVOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO: (31 CASOS)

- RESOLUCION POR DISTINTOS PROBLEMAS DE VIVIENDAS : ( 18 CASOS)

- DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL : ( 3 CASOS)

- ABUSO SEXUAL : ( 8 CASOS)

- CAPACITACION CON EL REGISTRO DE MENORES EXTRAVIADOS : ( 2 ENCUENTROS)

- DENUNCIAS A EX MIEMBROS DEL BATALLON 601 DE INTELIGENCIA, DURANTE LA DICTADURA: ( 4 CASOS)

- DENUNCIAS POR ANTISEMITISMO : ( 11 CASOS)

- EXPLOTACION LABORAL : ( 43 CASOS)

- TRATA DE PERSONAS : ( 3 CASOS)

- INTERVENCION EN LA PROBLEMÁTICA SOCIAL DE ZONA SUR : ( 7 CASOS)

- INVESTIGACION EN LA CONFECCION DE LISTAS DURANTE LA DICTADURA : ( elevado al Juzgado Federal)

- INFORME DE LO ACTUADO POR LA DELEGACION ANTE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, SOBRE DELITOS DE LESA HUMANIDAD : ( año 2010 )

- DERIVACION A REPARTICIONES PUBLICAS SOBRE DISTINTAS NECESIDADES SOCIALES : ( 76 CASOS

- DERIVACION A LOS JUZGADOS DE FAMILIA : ( 38 CASOS)

- DERIVACION A LA DEFENSORIA DE POBRES Y MENORES : ( 53 CASOS)

- DERIVACION DE DENUNCIAS A LA FISCALIA : ( 27 CASOS)

- REMODELACIÓN DE LA ALCAIDÍA LOCAL CON FONDOS DE LA CAFESG EN ARTICULACIÓN CON FUNCIONARIOS POLICIALES, GARANTIZANDO EN SUS INSTALACIONES LO QUE DICTAN LAS NORMAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS. CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS A TALES FINES.

En el año 2012 instituimos en la Unidad Penal Número 3, un espacio desde la educación informal desde el que se realizaron diversas capacitaciones y talleres. Vale la pena citar el Seminario de Mediación y Resolución de Conflictos en el Ámbito Intracarcelario, destinado a bajar los índices de violencia entre los internos y a promover una mejor comunicación con el servicio penitenciario. Este espacio tuvo continuidad hasta el año 2016. Desde el mismo y por primera vez desde la creación la Unidad Penal N° 3, se abrieron sus puertas para una instancia educativa a través de una muestra de Arte.

Acto que devino en la participación a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el Consejo General de Educación de la Feria de Ciencias Arte, Educación y Tecnología a nivel local, provincial y nacional que se realizó en Posadas, donde el proyecto denominado Arte, Identidad y Subjetividad obtuvo el segundo premio al mérito en contextos de encierro. Cabe destacar aquí que la unidad penal fue la única institución carcelaria que contó con la presencia de sus alumnos para defender aquel proyecto.

Esta breve reseña intenta sumergirnos en la importancia del compromiso gubernamental para con los ciudadanos. A través de estas prácticas humanizadas, el Estado solo cumple con su labor en concordancia con aquella declaración a la que adhiere si no que interviniendo en la vida de sus ciudadanos construye una sociedad mejor para habitar

No es el motivo que nos convoca a indagar en el porqué de la desaparición de este organismo a nivel local. Es el de dar a conocer la relevancia que tiene en la vida de los ciudadanos el brazo institucional extendido.

Intentamos en esta fecha tan importante para el desarrollo de las sociedades acercar a la comunidad el valor para resignificar nuestras prácticas en la cotidianeidad. No es una urgencia solo a nivel local poder empatizar y ajustarnos al derecho, es una necesidad mundial que nos debe convocar a replantearnos cómo los gobiernos se permiten continuar vulnerando poblaciones, sectores y personas en particular, dejándolas a la deriva en situaciones que no solo deterioran sus propias vidas, sino que desde lo particular socavan el tejido social, colocándonos a la altura de prácticas que pensábamos obsoletas y sin consenso.

Para nuestra sorpresa, el año 2025 nos avisa que poco hemos aprendido como conjunto de la sociedad. Como contradicción dialéctica, quienes integramos aquel equipo de trabajo desde 2008 a 2015 nos muestra cuánto hemos aportado a nuestra ciudad, no en cantidad de casos resueltos, sino en calidad humana.

Y lo resaltamos porque nos urge reconocernos en la necesidad de una salida colectiva que nos libere de personalismos inútiles y nos empuje a caminar, aun con los pies descalzos.

(*) Operadora en Psicología Social. Exintegrante del equipo de la Delegación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Concordia entre los años 2008 y 2015. Coullet reside actualmente en la República Federativa de Brasil.