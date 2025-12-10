Cierre de institutos de formación docente: "Es una iniciativa sin consenso", dijo Bessel

Desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) cuestionaron el posible cierre de carreras en los Institutos de Formación de Nivel Superior, una medida dispuesta por el Consejo General de Educación (CGE) en base a un criterio “meramente monetarista”.

“Es un criterio meramente monetarista, apuntando a cerrar determinadas carreras e impedir que un montón de jóvenes puedan cursar formación en la provincia”, destacó en diálogo con Canal 9 Litoral Andrés Bessel, secretario general del gremio.

Según remarcó Bessel, se trata de “una iniciativa sin consenso, que no ha sido debatida”.

“Es un caldo de cultivo para problemas tanto pedagógicos, porque uno no ve carreras de formación, y a nivel de puestos de trabajo”, alertó.

Por esa razón, el dirigente gremial dijo que este miércoles estarán participando y respaldando distintas manifestaciones, como movilizaciones y radios abiertas, “para que se reviertan este tipo de medidas”.

Hay al menos una decena de localidades entrerrianas que podrían verse afectadas por un recorte en su oferta académica, razón por la cual habrá este miércoles actividades de protesta en distintos puntos de la provincia. Entre las ciudades afectadas, según enumeró Análisis Digital, se encuentran Concordia, Maciá, Chajarí, Hasenkamp, Rosario del Tala, Mansilla, Santa Elena, Victoria, La Paz y María Grande, entre otras.