Un joven fue asesinado de un disparo en la cabeza por un adolescente durante la madrugada en Paraná

En horas de la madrugada de este miércoles, un joven de 21 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Paraná. A partir de varios testimonios presenciales, se detuvo al autor del crimen, un adolescente de 16 años.

El homicidio ocurrió alrededor de la 1, en calle Almirante Brown e Isabel de Guevara. Eduardo Juan Manuel Silva, de 21 años, se conducía en un auto Fiat Siena junto a dos amigos. Llegaron a un pasillo donde vive el principal sospechoso. Bajó del auto y el menor de edad lo atacó con un revólver: le disparó directamente a la cabeza y terminó con la vida de Silva.

El autor del disparo mortal estaba con cuatro amigos, entre ellos dos hermanos de la víctima fatal.

Tras la intervención del personal de la comisaría y luego de la División Homicidios, que actúa bajo indicaciones de la fiscal en turno, Patricia Yedro, se dispusieron una serie de medidas, como el secuestro del revólver y del auto en el que viajaba la víctima.

Asimismo, se dio intervención a la fiscal de la Unidad de Niños y Adolescentes, Clarisa Aiello, quien llevará adelante la investigación. Dispuso el alojamiento del detenido en la División Minoridad.