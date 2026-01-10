Un joven motociclista sufrió la pérdida de una pierna en un choque frontal en la ruta provincial 11

Un grave accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este sábado en la ruta provincial 11, en el Departamento Diamante, donde un motociclista sufrió la pérdida de una pierna como consecuencia del choque con un auto.

Según se informó a ANÁLISIS, el siniestro vial sucedió en inmediaciones del puente Arroyo Ensenada de la ruta provincial 11, cerca del cruce con la ruta 131. Por allí circulaba hacia el sur un auto Renault 12 conducido por un hombre con domicilio en Diamante, de 73 años, mientras que en sentido contrario iba una moto marca Motomel de 150 cc., guida por un joven de 27 años, oriundo de Valle María.

Por razones que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron frontalmente. El joven de la moto sufrió heridas de gravedad, lo trasladaron inicialmente al hospital 9 de Julio de Diamante y luego lo derivaron al San Martín de Paraná. El muchacho identificado como Luciano Gutiérrez, padeció la amputación del miembro inferior izquierdo.

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó la intervención del área de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes que permitan clarificar las circunstancias del siniestro, específicamente saber cuál de los dos conductores invadió el carril contrario.