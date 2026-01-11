En apenas dos horas hubo tres accidentes en la ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Los accidentes ocurrieron entre los kilómetros 52, 54 y 61, en ambos sentidos y con muchísimo tránsito vehicular.

Este domingo por la tarde, en un periodo menor a dos horas, se produjeron tres incidentes en la ruta nacional 14 Autovía del Mercosur, en cercanías de Gualeguaychú, con personas lesionadas.

Según confirmaron desde la Comisaría Séptima, los accidentes ocurrieron entre los kilómetros 52, 54 y 61, en ambos sentidos y con muchísimo tránsito vehicular.

Sobre la traza de la 14, a la altura del km 52, volcó y despistó un Ford Ka, sin heridos, cerca de las 15.45 de esta tarde. En tanto, sobre el km 61 se produjo el vuelco de un Fiat Siena, con una persona mayor herida y derivada a la Guardia Médica del Centenario.

Poco después, pasadas las 17, se reportó otro siniestro en el km 54, donde trabajaban Bomberos Voluntarios y personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la provincia. En este caso se trató de un desperfecto mecánico con asistencia del personal policial, sin heridos.

Los accidentes

En el primer caso, un hombre de 33 años conducía desde Posadas, Misiones, hacia Buenos Aires, acompañado por su padre de 63 años, y ambos salieron ilesos del despiste y vuelco.

Según señaló el conductor, por esquivar un pozo del mal estado de la ruta perdió el control del auto, volcó sobre el carril central y cruzó en sentido contrario, quedando estacionado en la mano sur a norte.

Solo sufrieron golpes, sin heridas de consideración, precisaron los médicos del Servicio 107 de Emergencias Prehospitalarias del Centenario y durante la asistencia se mantuvo abierta la circulación.

A las 16.30, se produjo el segundo incidente, de un padre y su hija que viajaban desde José León Suárez en Buenos Aires a Asunción del Paraguay.

Otra vez, el conductor, de 60 años, expresó que intentó esquivar un bache en la cinta asfáltica, perdió el control del auto, se cruzó de carril, dio un vuelco campana y quedó sobre la banquina Oeste.

El hombre fue derivado para evaluar la gravedad de sus lesiones al Hospital Centenario, mientras que su hija de 19 años solo tenía dolencias por el vuelco.

En el lugar actuaron también Bomberos, el médico policial, la Policía Científica, personal del puesto Caminero Gualeguaychú y los agentes de la Séptima, junto al fiscal Fernando Ochoa, en turno.

Fuente: Reporte 2820